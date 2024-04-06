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Ймовірна атака Ірану на Ізраїль: США привели війська у підвищену готовність

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ймовірна атака Ірану на Ізраїль: США привели війська у підвищену готовність
фото: ТАСС

«Ми, безумовно, перебуваємо у стані підвищеної пильності», – американський чиновник

США готуються до можливої атаки Ірану на ізраїльські або американські об’єкти у відповідь на нещодавній удар Ізраїлю по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей. Про це повідомляє Reuters.

«Ми, безумовно, перебуваємо у стані підвищеної пильності», – заявив у п'ятницю американський чиновник та підтвердив, що атака може статися наступного тижня.

Нагадаємо, що Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії.

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану. 

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Згодом 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. Видання зазначає, що американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль про військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин.

На фоні ймовірного нападу Ірану на території Ізраїлю блокують GPS, щоб порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.

Згодом Іран посилює погрози Ізраїлю через авіаудар, у результаті якого загинуло сім людей та заявив, що «наші хоробрі чоловіки покарають сіоністський режим».

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Теги: США Ізраїль Іран війна

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