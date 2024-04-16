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Спікер Палати представників презентував чотири плани щодо допомоги США для України, Ізраїлю і Тайваню

Наталія Порощук
glavcom.ua
Спікер Палати представників презентував чотири плани щодо допомоги США для України, Ізраїлю і Тайваню
фото: J. Scott Applewhite/AP

Законодавці від «республіканців» зазначили, що план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок

Спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Про це повідомляє The Hill.

Видання пише, що Майк Джонсон під час закритої конференції Палати Республіканської партії у понеділок, 15 квітня, оприлюднив свій план передачі іноземної допомоги через Палату представників. Це сталося після кількох місяців відкладення будь-яких рішень щодо даної теми.

Законодавці від «республіканців» зазначили, що план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок.

Видання пише, що, за словами одного з законодавців Республіканської партії, четвертий законопроєкт, пов'язаний з національною безпекою, включатиме:

  • заборону TikTok,
  • положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні,
  • акт ленд-лізу для військової допомоги,
  • та конвертовані кредити для полегшення гуманітарної допомоги.

Кевін Херн від «республіканців» зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви. 

Раніше повідомлялося, що помічники президента США Джозефа Байдена працюють за лаштунками зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби він виніс на голосування пакет допомоги Україні в розмірі $60 млрд. Адміністрація зазначає, що Білий дім підтримував контакти з офісом Джонсона стосовно допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі. При цьому президент і його команда утримувалися від надмірного тиску на спікера, даючи Джонсону простір для маневру.

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Теги: США Ізраїль гуманітарна допомога Україна Тайвань Сенат США військова допомога

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Політика

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