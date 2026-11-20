Дональд Трамп і Володимир Путін під час зустрічі у Шеньчжені

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським та українським посадовцям, що прагне, аби Київ уклав мирну угоду з РФ до початку січня 2027 року. Про це інформує «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що адміністрація президента США прагне укладення мирної угоди до того, як демократи отримають повний контроль над Конгресом. Як зазначив європейський чиновник у розмові з виданням, «американці поспішають, а Путін – ні».

За даними FT з посиланням на слова українського високопосадовця, такі терміни посилили побоювання в офіційному Києві, що президент України Володимир Зеленський може бути змушений укласти угоду на умовах Кремля ще до того, як демократи отримають контроль над Конгресом.

«Трамп симпатизує Путіну і хоче завершити все це до січня», – сказав джерело видання та зазначило, що Кремль «міг би отримати вигідніші умови», якби мирна угода була укладена до січня 2027 року.

За словами джерел видання, американські чиновники також припускають, що президент Трамп міг би провести переговори з європейськими лідерами щодо шляхів припинення війни РФ проти України на саміті «Великої двадцятки», який відбудеться в Маямі в грудні 2026 року.

Однак французький високопосадовець заявив FT, що на цьому саміті переговорів з європейськими лідерами щодо України не буде – оскільки делегація офіційного Києва на нього не запрошена.

До слова, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що до «мирної декларації» американського лідера Дональда Трампа, глави КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна планували включити пункт щодо України, однак США прибрали його з фінального документа.