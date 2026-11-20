До «мирної декларації» американського лідера Дональда Трампа, глави КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна планували включити пункт щодо України, однак США прибрали його з фінального документа. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у коментарі для Helsingin Sanomat, передає «Главком».

За словами президента Фінляндії, під час закритих обговорень у Берліні з’ясувалося, що в декларації справді планували згадати Україну, але Вашингтон наполіг на вилученні цього пункту. «І ці формулювання не були добрими, тож США їх звідти прибрали. На мою думку, це було добре», – сказав він.

Також Стубб підтвердив, що після вильоту з Китаю Трамп зателефонував учасникам засідання «коаліції охочих». За його словами, американський президент заявив, що війну в Україні потрібно завершити, аби Європа могла спрямувати свої ресурси на «інші» потреби. Крім того, Трамп дав зрозуміти, що європейцям варто налагодити прямий контакт із Путіним

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін за підсумками тристоронніх переговорів у китайському Шеньчжені, за повідомленнями російських ЗМІ, ухвалили спільну «Декларацію про мир». Документ передбачає реформування Організації Об'єднаних Націй, розширення енергетичної співпраці та зниження ядерних ризиків.