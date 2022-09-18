США не бачать ознак постачання зброї з Китаю до Росії

Байден попередив Сі Цзіньпіна про наслідки порушень санкцій, введених проти РФ

Сполучені Штати Америки наразі не мають фактів, які б свідчили про те, що Китай постачає зброю Росії. Про це повідомив президент США Джо Байден, передає CNN.

За словами Байдена, поки що не було «жодних ознак того, що Китай пропонував зброю або інші речі, які Росія хотіла для допомоги у війні проти України».

Також американський лідер додав, що у розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном попередив його про наслідки порушень санкцій, введених проти РФ.

«Я зателефонував президенту Сі. Не для того, щоб погрожувати, просто щоб сказати йому, ми зустрічалися багато разів. Я сказав: «Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай після порушення санкцій, введених проти Росії, я думаю, що ви робите величезну помилку. Але це ваше рішення», – розповів Байден.

Зауважмо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України. Зазначається, що поставки мікросхем Китаю до Росії зросли удвічі, а також експорт оксиду алюмінію, який необхідний для виготовлення металевого алюмінію та виробництва зброї, зріс у 400 разів.

Нагадаємо, раніше у рамках візиту до Узбекистану очільник Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перша особиста зустріч лідерів двох держав від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час зустрічі Путін похвалив китайського лідера за його «збалансовану» позицію щодо війни проти України та заявив, що розуміє «питання та стурбованість із цього приводу».

Додамо, як розповів раніше заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга, Офіс президента України досі не отримав підтвердження на запит про розмову лідера Китаю та Володимира Зеленського.