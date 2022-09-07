Чому не дзвонить Сі Цзінпінь? Банкова прокоментувала стосунки з Китаєм

Андрій Сибіга розповів про поточні стосунки з Китаєм

«Ми ініціювали розмову з лідером Китаю і очікуємо на підтвердження»

Офіс президента України досі не отримав підтвердження про розмову лідера Китаю та Володимира Зеленського. Про це сказав заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга у інтерв’ю «Главкому».

«Я вам підтверджую, що ми запит про розмову здійснено, однак поки що реакції немає. Була лише розмова на рівні міністрів закордонних справ», – сказав Сибіга.

Він вважає, що розмова лідерів зможе зрушити діалог між країнами.

«Звичайно, кожна така розмова, особливо з китайським лідером, має наслідки для всього комплексу відносин», – зазначив заступник глави Офісу президента.

Сибіга не може спрогнозувати, коли ця розмова може відбутись.

«Мені важко сказати. Ми таку розмову ініціювали і очікуємо на її підтвердження», – сказав Сибіга.

Раніше Київ запропонував Китаю як постійному члену Ради безпеки ООН стати гарантом безпеки України.

Нагадаємо, що нещодавно Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій через вторгнення в Україну, назвав США «головним винуватцем» війни.