Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чому не дзвонить Сі Цзінпінь? Банкова прокоментувала стосунки з Китаєм

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Чому не дзвонить Сі Цзінпінь? Банкова прокоментувала стосунки з Китаєм
Андрій Сибіга розповів про поточні стосунки з Китаєм
фото: glavcom.ua

«Ми ініціювали розмову з лідером Китаю і очікуємо на  підтвердження»    

Офіс президента України досі не отримав підтвердження про розмову лідера Китаю та Володимира Зеленського. Про це сказав заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга у інтерв’ю «Главкому».

«Я вам підтверджую, що ми запит про розмову здійснено, однак поки що реакції немає. Була лише розмова на рівні міністрів закордонних справ», – сказав Сибіга.

Він вважає, що розмова лідерів зможе зрушити діалог між країнами.

«Звичайно, кожна така розмова, особливо з китайським лідером, має наслідки для всього комплексу відносин», – зазначив заступник глави Офісу президента.

Сибіга не може спрогнозувати, коли ця розмова може відбутись.

«Мені важко сказати. Ми таку розмову ініціювали і очікуємо на її підтвердження», – сказав Сибіга.

Раніше Київ запропонував Китаю як постійному члену Ради безпеки ООН стати гарантом безпеки України.

Нагадаємо, що нещодавно Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій через вторгнення в Україну, назвав США «головним винуватцем» війни.

Читайте також інтерв'ю: Андрій Сибіга: Для Байдена запрошення в Україну не потрібне
Теги: Китай Офіс президента

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці
Ситуація на ЗАЕС: опубліковано повний звіт місії МАГАТЕ
Ситуація на ЗАЕС: опубліковано повний звіт місії МАГАТЕ
Чому не дзвонить Сі Цзінпінь? Банкова прокоментувала стосунки з Китаєм
Чому не дзвонить Сі Цзінпінь? Банкова прокоментувала стосунки з Китаєм
Україна в ООН назвала головну умову усунення ядерної загрози на ЗАЕС
Україна в ООН назвала головну умову усунення ядерної загрози на ЗАЕС
Зеленський відреагував на пропозицію МАГАТЕ створити зону захисту на ЗАЕС
Зеленський відреагував на пропозицію МАГАТЕ створити зону захисту на ЗАЕС
Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну
Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
У кількох областях прогриміли вибухи
248K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
223K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
165K
Джонсон у прощальній промові звернувся до Путіна
107K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
83K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)

Новини

ЗСУ завдали удару по семи пунктах управління окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Вчора, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Вчора, 19:14
Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чашка керує батальйоном (відео)
Вчора, 18:16
Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Вчора, 17:04

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту