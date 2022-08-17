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Китай направляє своїх військових на навчання до Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китай направляє своїх військових на навчання до Росії
Командно-штабне навчання відбудеться у період з 30 серпня до 5 вересня
фото з відкритих джерел

У навчаннях також візьмуть участь Індія, Білорусь, Монголія та Таджикистан

Пекін відправить свої війська до Росії для спільних військових навчаннях «Схід-2022» за участю кількох країн, в тому числі Індії, Білорусі, Монголії та Таджикистану. Про це повідомляє міноборони Китаю (КНР).

«Китайська сторона направила свій особовий склад для участі в цих навчаннях, метою яких є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва зі збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації всіх сторін-учасниць та посилення здатності протистояти різноманітним загрозам безпеці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спільні тренування відбудуться згідно з річним планом співпраці між китайськими і російськими військовими та консенсусом обох сторін. В міноборони наголосили, що відправлення китайських військових підрозділів «не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією».

Стратегічне командно-штабне навчання відбудеться у період з 30 серпня до 5 вересня. Воно пройде під керівництвом начальника Генерального штабу збройних сил РФ.

Окрім сил округу до навчань буде залучено повітряно-десантні війська, дальню (стратегічну) авіацію та військово-транспортну авіацію. Навчання відбуватимуться на 13 полігонах.

Раніше міноборони Білорусі заявило, що їхня армія у серпні проведе оперативно-тактичні навчання з бойовими стрільбами, у тому числі на полігоні в Росії.

Теги: Китай росія військові навчання Індія Білорусь Таджикистан

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