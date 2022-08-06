У Білому домі такий крок назвали «безвідповідальним»

Китай оголосив про припинення діалогу з США з ряду питань, в тому числі між військовими командирами на театрі військових дій і з питань зміни клімату. Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з обуренням з приводу візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно також призупиняє обмін думками з Вашингтоном з питань боротьби з транскордонною злочинністю і незаконним обігом наркотиків.

У Білому домі такий крок назвали «безвідповідальним». Про це заявив речник адміністрації Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Кірбі.

Посадовець зазначив, що, обриваючи контакти зі США, Китай створює проблему для усього світу. Адже зміна клімату не знає географічних кордонів.

«Найбільший у світі забруднювач парниковими газами зараз відмовляється обговорювати найважливіші кроки, які йому необхідно зробити для подолання кліматичної кризи, яка вражає наших партнерів – від підвищення рівня води на островах Тихого океану до лісових пожеж у Європі», – наголосив Кірбі.

Також у Білому домі зазначили, що рішення Китаю щодо припинення контактів у військовій сфері посилює ймовірність конфронтації.

«Ці контакти насправді дуже важливі, оскільки допомагають зменшити ризик прорахунків і неправильного сприйняття. Це особливо актуально тепер, коли Китай робить провокаційні та ескалаційні кроки», – вказав він.

Водночас Кірбі додав, що США продовжать підтримувати «військові контакти на найвищому рівні«, попри те, що Пекін призупинив кілька угод.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Також армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. У перший день військових навчань навколо Тайваню китайська армія здійснила у водах поблизу острова 11 пусків своїх потужних балістичних ракет Dongfeng («Східний вітер»).