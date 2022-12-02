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Путін розповів Шольцу, навіщо масово бомбить Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін розповів Шольцу, навіщо масово бомбить Україну
Канцлер Німеччини провів телефонну розмову з Путіним
фото з відкритих джерел

Диктатор заявив, що обстріли України «стали вимушеною та неминучою реакцією»

Володимир Путін розповів канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, навіщо влаштував терор мирному населенню України. Російський диктатор заявив, що окупаційні війська бомбили інфраструктуру через нібито атаки Києва, що включають удар по Кримському мосту. Про це він сказав Шольцу у телефонній розмові, передають росЗМІ.

Путін заявив, що Росія «довгий час утримувалася від точкових ракетних ударів по певних цілях на території України», проте пізніше вони «стали вимушеною та неминучою реакцією». За інформацією російських ЗМІ, розмова з Шольцом відбулася з ініціативи німецької сторони. 

Раніше повідомлялося, що речник російського МЗС вперше публічно назвав вторгнення окупантів на територію України війною.

Також Лавров у звичній для РФ манері намагався виправдати обстріли інфраструктури України. Він заявив, що російські війська та їх союзники завдають ударів по об'єктах інфраструктури України, які допомагають вбивати росіян.

Нагадаємо, у Офісі президента заявили, що Росія маніпулюючи темою переговорів з Україною хоче не миру, а зберегти вкрадене.

Додамо, що члени G20 відмовилися від спільного фото через участь Росії.

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Теги: Німеччина Олаф Шольц Україна окупанти росія війна

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