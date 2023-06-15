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США перекинули на Близький Схід новітні винищувачі F-22: причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США перекинули на Близький Схід новітні винищувачі F-22: причина
Винищувачі F-22 Raptor
фото: Defense Express (ілюстративне)

Американські військові стурбовані тим, що росіяни регулярно порушують правила використання повітряного простору

Сполучені Штати направили на Близький Схід новітні винищувачі F-22 Raptor через небезпечну і непрофесійну поведінку російських літаків у регіоні. Про це повідомило центральне командування збройних сил США (CENTCOM).

Як зазначається, винищувачі 94-ї винищувальної ескадрильї військово-повітряних сил США з бази Ленглі штату Вірджинія дислокуватимуться у зоні відповідальності CENTCOM, де об’єднаються з військово-повітряними силами антитерористичної коаліції.

«Небезпечна і непрофесійна поведінка російських військових – не те, чого ми очікуємо від професійних військово-повітряних сил. Регулярне порушення ними узгоджених заходів з деконфліктного використання повітряного простору збільшує ризик ескалації або прорахунків», – заявив командувач CENTCOM генерал Майкл Курілла.

У центральному командуванні зауважили, що швидке розгортання F-22 є чіткою демонстрацією відданості партнерів, союзників і США довгостроковому миру і стабільності в регіоні. 

Американські військові нагадали, що поєднання невидимості, аеродинамічних характеристик і систем призначення F-22 робить його найкращим винищувачем п’ятого покоління у світі.

Нагадаємо, цього тижня НАТО та союзники розпочнуть наймасштабніші бойові дії ВПС в історії альянсу, щоб продемонструвати силу для стримування російської агресії в Європі. Загалом 25 країн спрямують на них майже 250 літальних апаратів, від стратегічних бомбардувальників B-1 до винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35 та смертоносних безпілотників дальнього радіусу дії. Навчання пройдуть під керівництвом Німеччини, але «розтягнуться» на пів світу – від Америки до російських кордонів на Балтиці та Чорному морі

Теги: США росія винищувач

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