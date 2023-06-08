НАТО пограє м'язами перед Путіним, відправивши до кордонів Росії сотні винищувачів

НАТО відправить до кордонів Росії 250 бомбардувальників та винищувачів

Наступного тижня НАТО та його союзники розпочнуть наймасштабніші бойові дії ВПС в історії альянсу, щоб продемонструвати силу для стримування російської агресії в Європі. Загалом 25 країн спрямують на них майже 250 літальних апаратів, від стратегічних бомбардувальників B-1 до винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35 та смертоносних безпілотників дальнього радіусу дії. Навчання пройдуть під керівництвом Німеччини, але «розтягнуться» на пів світу – від Америки до російських кордонів на Балтиці та Чорному морі, пише The Wall Street Journal.

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Згідно зі сценарієм навчань Air Defender 23, ворог захоплює німецький порт Росток (з нього, до речі, йде трубопровід, яким перекачується привезена морем нафта), і сили НАТО, згідно зі статтею 5 статуту альянсу, стають на колективний захист Німеччини. Також передбачається імітувати атаку російських ракет та безпілотників, на перехоплення яких буде послано винищувачі. Бойові літаки активно використовуватимуть повітряний простір на східному фланзі НАТО, таких як Литва, Польща, Чехія, Румунія.

«Йдеться про те, щоб надіслати сильний сигнал: якщо настане найгірше, ми зможемо захистити себе», – заявив наприкінці травня генерал-лейтенант Інго Герхартц, командувач ВПС Німеччини. Він не сказав, кому посилається цей сигнал, але газета Bild, яка його цитувала, написала, що це і так «зрозуміло – Росії і президенту Володимиру Путіну».

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«Німеччина повинна брати на себе більше відповідальності і іноді стати лідером серед країн НАТО в Європі», – сказав Герхартц. Країна надасть 70 бойових літаків, таким чином, «ми показуємо, що ця територія НАТО – наша червона лінія», – додав він.

Видання пише, що навички, відпрацьовані під час навчань, стануть у нагоді для розгортання та взаємодії сил ВПС не тільки в Європі, а й в Азії, зокрема, для захисту Японії та Південної Кореї, сказав керуючий Національною гвардією ВПС США генерал-лейтенант Майкл Лох. Японія також бере участь у Air Defender 23.

Нагадаємо, вперше Air Defender 23 почали обговорювати в альянсі у 2018 році, проте рішення провести навчання ухвалили лише після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як пише Bild, у навчаннях візьмуть участь 10 тисяч військових, з них 6 тисяч німецьких. Очікується 240 літаків, зокрема 100 із США. Збройні сили США прибудуть зі своїм транспортним літаком C130 Herkules на авіабазу Вунсторф у німецькому регіоні Ганновер (Нижня Саксонія). Там дислокуються транспортні літаки А440М авіатранспортної ескадрильї Німеччини. У Вунсторфі 600 американських солдатів уже розмістили та годують у спеціально побудованих таборах. Для проведення маневрів необхідно буде також створити пересувне сховище танків.