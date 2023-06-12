Держсекретар США розповів, як китайські компанії підтримують Росію

США досі не побачили, щоб КНР передавала країні-агресорці зброю

Приватні китайські компанії надають Росії технології подвійного призначення. Про це під час пресконференції повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Напередодні Сполучені Штати висловлювали Китаю побоювання щодо можливого постачання до Росії озброєння, яке потім може використовуватися для ведення війни проти України.

«Ми не бачили, щоб ця лінія була перетнута», – запевнив Блінкен.

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Водночас у США є стурбованість щодо приватних компаній Китаю, які надають Росії технології – зокрема подвійного призначення.

«Це те, що є проблемою. Ми порушували це питання в минулому», – підкреслив держсекретар.

За його словами, США та партнери приділяють велику увагу тому, щоб зірвати зусилля з постачання Іраном безпілотників до Росії.

Нагадаємо, співробітники чеченського підрозділу «Ахмат» отримали нові машини для участі у війні проти України – серед них вісім бронетранспортерів китайського виробництва ShaanXi Tiger 4х4. До цього Китай неодноразово заперечував військові поставки до Росії.

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Відеозапис із новою технікою з'явився в Telegram-каналі одіозного глави Чечні Рамзана Кадирова 7 червня. Зі своїми наближеними він проїхав за кермом одного з бронетранспортерів і заявив, що це «найкраща машина», яку «не ловить жодна куля».

Зазначимо, що така сама бронетехніка є у каталозі виробника, компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Вона розташована у місті Баоцзі китайської провінції Шеньсі.

Водночас, нещодавно Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії. Попри це, зарубіжні джерела неодноразово повідомляли, що Китай постачає до Росії різну техніку та комплектуючі для участі у війні проти України. Так, ще в березні телеканал CNN на основі митних записів повідомив, що після початку вторгнення китайські держпідприємства оборонного комплексу продовжили підтримувати активні торговельні відносини із російськими оборонними компаніями, які потрапили під західні санкції. Видання Politico писало, що китайські компанії поставили в Росію тисячу штурмових гвинтівок, які можна використовувати на війні, а також інше обладнання, зокрема деталі для дронів та бронежилети. У травні редакція Financial Times повідомила, що ПВК «Вагнер» через компанію-посередника наприкінці минулого року закупила у Китаї 20 тисяч захисних шоломів.