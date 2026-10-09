США перекрили Ірану ще один шлях продажу нафти

Під нові обмеження потрапили 17 суден тіньового флоту

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Ірану, які охопили фізичних осіб, мережі з транспортування нафти та 17 суден тіньового флоту. Обмеження спрямовані на експорт іранської сирої нафти, нафтопродуктів і нафтохімічної продукції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Нові санкції стали частиною американської операції «Економічний ізгой» (Operation Economic Outcast). Її мета – обмежити фінансові надходження, які, за даними Вашингтона, Іран використовує для ведення війни проти США, розвитку ракетної програми, здійснення кібератак та підтримки Корпусу вартових ісламської революції.

Представник Міністерства фінансів США під час брифінгу заявив, що нові обмеження стали наймасштабнішим ударом по залишках морської інфраструктури, яку Тегеран використовує для обходу санкцій.

За оцінкою американського відомства, санкції мають нейтралізувати переважну більшість суден іранського тіньового флоту.

У Мінфіні США також повідомили, що на суднах, які залишаються поза зоною американської блокади поблизу Сінгапуру, Малайзії та Китаю, перебуває близько 20 млн барелів іранської сирої нафти. Для порівняння, світове споживання нафти становить приблизно 100 млн барелів на добу.

Американське міністерство наголосило, що нові обмеження спрямовані на перекриття одного з останніх великих джерел доходів іранської влади та посилення міжнародного тиску на Тегеран.

Санкції запровадили після відновлення США блокади іранських портів 14 липня 2026 року. Таке рішення Вашингтон ухвалив після зриву меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном щодо припинення війни.

Обмеження стосуються не лише суден, а й осіб та мереж, які забезпечують транспортування іранської нафти й нафтохімічної продукції. Вашингтон розраховує, що це ускладнить продаж енергоносіїв та отримання доходів від експорту.

Нагадаємо, раніше американські сенатори Джин Шахін і Роджер Вікер закликали адміністрацію Дональда Трампа прискорити застосування санкцій проти Росії.

Сенатори звернулися до міністра фінансів США Скотта Бессента та державного секретаря Марко Рубіо із закликом розпочати застосування закону Ліндсі Грема до 18 жовтня, коли набуде чинності більшість його положень.

Вони наголосили на необхідності посилення економічного тиску на Москву та обмеження доходів і доступу до технологій, які Росія використовує для продовження війни проти України.