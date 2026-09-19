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Військові США ледь не спровокували конфлікт із Китаєм через помилковий розвідувальний звіт ШІ – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Військові США ледь не спровокували конфлікт із Китаєм через помилковий розвідувальний звіт ШІ – CNN
Солдати армії США проводять навчання з використання безпілотних авіаційних систем у квітні 2026 року
фото: Армія США

Перед виявленням «фейку» американські військові готувались до абордажу судна та підняли в повітря літаки, з метою перехоплення кораблю

Навесні в розпал війни з Іраном збройні сили США отримали розвідувальний звіт про китайське судно на Близькому Сході, яке нібито перевозило компоненти для створення ядерної зброї. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Через ці дані американські військові підняли в повітря літаки та готувалися до абордажу корабля, що могло призвести до прямого зіткнення з Китаєм.

Операцію скасували безпосередньо перед її початком, коли посадовці детально вивчили документ за авторством аналітика Командування спеціальних операцій США. З'ясувалося, що звіт було створено за допомогою штучного інтелекту на основі хибних даних.

Цей інцидент висвітлив серйозні ризики використання ШІ під час активних бойових дій, оскільки покладання на неякісні або спотворені алгоритмами дані може спричинити катастрофічну помилку в оцінці ситуації та спровокувати масштабну війну.

Як відомо, США планують розвивати штучний інтелект так, щоб зберегти технологічну перевагу над Китаєм і водночас забезпечити безпеку нових систем. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час слухань у комітеті Палати представників з фінансових послуг.

За його словами, адміністрація Дональда Трампа працює над питаннями ШІ вже понад шість місяців. Вашингтон прагне знайти баланс між швидкістю технологічного розвитку та заходами безпеки.

До слова, впевненість Володимира Путіна у нібито успішному просуванні російської армії в Україні може базуватися на фальшивих доповідях військових, які масово використовують штучний інтелект для імітації захоплення територій. 

За даними ISW, з червня по серпень виявлено щонайменше 35 відеороликів із ознаками підробки за допомогою ШІ, з яких 10 підтверджені з високою достовірністю. Замість раніше використовуваного методу просочування, коли поодинокі бійці ризикували життям заради зйомки з прапором на підконтрольних ЗСУ ділянках, тепер окупанти просто монтують солдатів та прапори у геолоковані відео за допомогою нейромереж.

Теги: Китай США штучний інтелект

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