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Розвідка назвала підприємства, які забезпечують російські ракети системами захисту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Розвідка назвала підприємства, які забезпечують російські ракети системами захисту
ГУР викрив заводи «Ростеху», які допомогли виробляти ракети РФ
фото: росЗМІ

Майже два десятки заводів концерну, який працює на російський ВПК, досі не потрапили під жодні обмеження

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 54 російські підприємства концерну «Радіоелектронні технології» («Крет»), які працюють на оборонно-промисловий комплекс РФ. 19 із них досі не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал War&Sanctions.

Підприємства концерну «Крет», який входить до державної корпорації «Ростех», спеціалізуються на розробці та виробництві систем і засобів радіоелектронної боротьби, комплексів державного розпізнавання «свій-чужий», а також бортового радіоелектронного обладнання для російських винищувачів і гелікоптерів.

До номенклатури продукції також входять електродвигуни, системи навігації та управління для БпЛА, антидронові комплекси та платформи дистанційного управління кулеметами.

Концерн «КРЕТ» відіграє важливу роль і у виробництві російських балістичних ракет. Зокрема, Ставропольський завод «Сигнал» виготовляє та постачає комплекти малогабаритних станцій перешкод С200А1 для ракет 9М723 «Искандер-М».

Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут постачає блоки систем радіотехнічного захисту 3Б228 для ракет 3М22 «Циркон».

ГУР також підкреслив, що головна організація АТ «КРЕТ» безпосередньо забезпечує покриття дефіциту фінансування контрактів за державним оборонним замовленням Росії, виконавцями яких є підприємства концерну.

Розвідка звернула увагу, що 19 із 54 оприлюднених підприємств «КРЕТ» наразі не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції.

Серед них – АТ «Інерціальні технології «Технокомплексу»», що виробляє та постачає безплатформні інерціальні навігаційні системи для керованих авіаційних ракет Х-59М2/Х-59М2А та безпілотних авіаційних комплексів «Орион».

Концерн «Крет» став уже десятим холдингом «Ростеху», дані про який розміщено на порталі War&Sanctions у розділі «ВПК агресора». Відповідна вкладка містить інформацію про 764 підприємства корпорації.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко заявив, що Росія має достатньо військових та економічних ресурсів для продовження війни проти України протягом наступного року, однак уже у 2028 році вони можуть вичерпатися.

За словами очільника ГУР, Росія щодня залучає до війська від 1 тис. до 1,2 тис. осіб. Водночас втрати російської армії на фронті значно вищі – близько 1,4–1,5 тис. військовослужбовців на добу. Приблизно 60% із них, за оцінкою Іващенка, становлять загиблі.

Якщо така динаміка збережеться, протягом наступних 18 місяців російська армія може втратити ще близько 766 тис. осіб. Із них, згідно з розрахунками, наведеними в інтерв'ю, близько 459 тис. можуть загинути, а понад 306 тис. – зазнати поранень.

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Теги: ГУР санкції

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