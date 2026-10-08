«Час діяти»: сенатори США закликали Трампа посилити санкції проти РФ

Закон про санкції проти Росії та Ірану Трамп підписав 18 вересня

Головний пріоритет – «тіньовий флот»: США внесли до санкційних списків 216 суден, ЄС і Британія – понад 600

Сенатори Джин Шахін і Роджер Вікер наполягають, щоб адміністрація Трампа почала застосовувати закон Ліндсі Грема ще до 18 жовтня, коли набувають чинності більшість його положень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Шахін – провідна демократка в Комітеті Сенату із закордонних справ, Вікер – республіканець, голова Комітету Сенату зі збройних сил. Лист до міністра фінансів Скотта Бессента та держсекретаря Марко Рубіо вони надіслали пізно ввечері у вівторок, 6 жовтня. Сенатори нагадали, що закон, який Трамп підписав 18 вересня, дає змогу відрізати Росію від доходів і технологій, що підтримують війну проти України.

«Кожен день, що минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати цю військову ескалацію», – написали вони.

Більшість положень закону набуває чинності 18 жовтня, коли закінчується 30-денний період розгляду, відведений адміністрації. Сенатори назвали цю дату нагодою показати союзникам і противникам, що санкції США комплексні, динамічні та суворо виконуються.

Що саме просять зробити

У листі сенатори виділили шість напрямків:

«Тіньовий флот». Це найнагальніший пріоритет. США внесли до списків лише 216 суден, більшість – на початку 2025 року, а ЄС і Британія – понад 600. Сенатори просять зрівнятися з їхніми списками «один до одного».

Фінансові мережі. Вони закликали готувати санкції проти закордонних філій банку ВТБ, зокрема в Шанхаї, і мережі киргизьких фінустанов. «Іноземні банки мають зробити вибір: або вести справи зі США, або фінансувати війну Росії», – наголосили сенатори.

«Лукойл» і «Роснефть». Санкції треба поширити на підставні компанії в Дубаї та Гонконгу, через які нафта цих компаній і далі потрапляє на світові ринки.

Технології подвійного призначення. Потрібно перекрити постачання верстатів із числовим програмним керуванням для заводів боєприпасів і мікроелектроніки для реактивних дронів через посередників у Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині.

Супутникова система. Сенатори просять санкцій проти компаній, причетних до російської низькоорбітальної супутникової мережі: Bureau 1440 LLC, 5C Group LLC та Eltex Enterprise LLC. Україна попереджала, що взимку така система може допомагати росіянам завдавати точніших ударів.

Інвестиції та державний борг. Закон забороняє нові американські інвестиції в Росію та операції з її суверенним боргом. Тому міністерство фінансів США має до дедлайну дати чіткі роз'яснення, щоб банки повністю перекрили ці канали.

Адміністрація поки мовчить

За даними AP, адміністрація Трампа здебільшого мовчить від часу ухвалення закону, а публічних кроків до його впровадження за місяць не було. Палата представників ухвалила законопроєкт 16 вересня, за нього проголосували 262 конгресмени, проти – 159.

Закон надає президентові повноваження запроваджувати мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів, а також передбачає нові обмеження проти російських компаній, фінансових установ і суден, які обходять морське ембарго.

Нагадаємо, 29 вересня після масованих атак по Києву Вікер, Шахін та конгресмен Дон Бейкон закликали Трампа використати нові санкційні повноваження. Вікер тоді просив застосувати їх «в повному обсязі».