РФ перекидає війська із Сирії на війну в Україну – Reuters

Росія змінює свою політику щодо сирійського конфлікту

Російська влада може вивести свій військовий контингент, що бере участь у громадянській війні в Сирії на стороні урядових сил Башара Асада, щоб перенаправити його на війну з Україною. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, зокрема, що глава турецької розвідки Хакан Фідан провів численні зустрічі зі своїм сирійським колегою Алі Мамлуком, які свідчать про зміну російської політики щодо сирійського конфлікту.

Неназваний турецький представник безпеки заявив, що Росія вивела деякі військові ресурси з Сирії, щоб зосередитися на війні проти України, і попросила Туреччину, що підтримує сирійських повстанців, нормалізувати відносини з Асадом, щоб «прискорити політичне вирішення» сирійського конфлікту.

«Росія хоче, щоб Сирія і Туреччина подолали свої проблеми і досягли певних домовленостей, які в інтересах усіх – як Туреччини, так і Сирії», – повідомив турецький чиновник.

Нагадаємо, раніше з'явилися знімки, на яких видно, що Росія перекинула з Масіафа на свою базу в Тартусі зенітну батарею типу С-300. Їх можуть використовувати у війні проти України.