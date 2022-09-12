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ЗСУ ліквідували офіцера окупаційної армії, який воював у Чечні та Сирії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували офіцера окупаційної армії, який воював у Чечні та Сирії
У Росії заявили, що Машатука було знищено 1 вересня під час переправи через Дніпро
фото: Анатолій Штефан/Твіттер

Смерть російського окупанта Маташука офіційно підтвердили у РФ

Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії Павла Маташука. Загарбник зробив «жест доброї волі» під час спроби перебратися через Дніпро у районі Антонівського мосту. Про це повідомив український офіцер Анатолій Штефан.

До України російський підполковник воював у Чечні та Сирії. За словами українського офіцера, смерть російського окупанта Маташука офіційно підтвердили у РФ.

«Підполковник Павло Маташук зробив «крок доброї волі» – офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава Нації! Смерть ворогам!», – написав він.

У свою чергу в Росії заявили, що Машатука було знищено 1 вересня під час переправи через Дніпро в районі Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні.

Раніше вже було зроблено спробу знищення окупанта, але тоді він відбувся пораненням. Після лікування Машатук повернувся воювати проти України та був остаточно демілітаризований воїнами ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські захисники «денацифікували» капітана Росгвардії Сергія Зоріна, який брав участь у захопленні Криму.

Теги: війна окупанти ЗСУ

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