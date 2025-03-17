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США розсекретять ще 2 тис. документів про вбивство колишнього президента

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США розсекретять ще 2 тис. документів про вбивство колишнього президента
Вбивство президента Кеннеді досі є загадковим
фото із відкритих джерел

Трамп повідомив, що справа щодо документів про вбивство Кеннеді просувається

Американська адміністрація планує розсекретити та опублікувати матеріали про вбивство 35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді протягом кількох тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на слова президента США Дональда Трампа в інтерв'ю у програмі Full Measure.

Трамп наголосив, що під час першого президентського терміну розсекретив частину матеріалів. «Але з того часу виявлено ще 2 тис. документів щодо Кеннеді», – зазначив президент США.

«Він (архів, – «Главком») буде опублікований, справа рухається і рухається досить швидко. Я б сказав, це відбудеться через кілька тижнів. Так, я скажу тижня»,– резюмував Трамп.

Вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді було скоєно в п'ятницю, 22 листопада 1963 року, в Далласі (штат Техас), о 12:30 за місцевим часом. Кеннеді смертельно поранили пострілом із гвинтівки, коли він разом з дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-Стріт.

Раніше стало відомо, що Федеральне бюро розслідувань США виявило приблизно 2400 нових нерозсекречених документів. Про це пише портал Axios з посиланням на джерела. За даними, всі ці папери пов'язані із вбивством 35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді. Інсайдери повідомили, що папери раніше не були надані комісії, яка займалася переглядом та розсекреченням. Загалом, за даними джерел, ФБР виявило 14 тис. сторінок засекречених матеріалів. Їх зміст не наводиться.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів щодо вбивств президента США Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера громадянських прав Мартіна Лютера Кінга-молодшого. 

Теги: Дональд Трамп вбивство президент Джон Кеннеди США політика

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