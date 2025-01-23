Трамп підписав указ, яким розсекречує документи про вбивство Джона Кеннеді

Також документ розкриває дані про вбивство Мартіна Лютера Кінга-молодшого

Президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів щодо вбивств президента США Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера громадянських прав Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.

Зазначено, що подальше приховування інформації зі записів, що стосуються вбивства президента Джона Ф. Кеннеді, не відповідає суспільним інтересам, і оприлюднення цих записів давно назріло.

«І хоча жоден акт Конгресу не передбачає оприлюднення інформації, що стосується вбивств сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого, я( Дональд Трамп – ред. «Главком») встановив, що оприлюднення всіх записів, якими володіє федеральний уряд і які стосуються кожного з них, цих вбивств також є суспільним інтересом», – йдеться в указі.

Повідомляється, що протягом 15 днів Трампу мають надати план щодо повного оприлюднення записів, що стосуються вбивства президента Джона Ф. Кеннеді. А записи, що пов’язані з убивствами сенатора Роберта Ф. Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого, мають надати протягом 45 днів.

Деталі наказу та те, чи представляє воно загальне розсекречення, не були доступні.

Варто зазначити, що вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді було скоєно в п'ятницю, 22 листопада 1963 року, в Далласі (штат Техас), о 12:30 за місцевим часом. Кеннеді смертельно поранили пострілом із гвинтівки, коли він разом з дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-Стріт.

35-й президент США Джон Кеннеді та перша леді Жаклін Кеннеді

Мартін Лютер Кінг-молодший, американський правозахисник, убитий у Мемфісі, штат Теннессі, 4 квітня 1968 року, у віці 39 років. Вбивця, Джеймс Ерл Рей, був заарештований в лондонському аеропорту Хітроу, екстрадований у США і звинувачений у вбивстві.

Американський правозахисник Мартін Лютер Кінг-молодший

Трамп обіцяв оприлюднити документи ще під час свого першого терміну перебування на посаді, але зрештою погодився на прохання розвідувального співтовариства тримати більшу частину секретних матеріалів в таємниці. Однак американський лідер повторив свою обіцянку під час останньої президентської кампанії.

Нагадаємо, що у середу, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів.