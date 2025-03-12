Світ без США. Чи готові ЄС, Азія та Близький Схід до нової реальності?
Тарифні війни США та ставка на право сильного дестабілізує світ
Стрімка зміна геополітичних орієнтирів США, декларований відхід від десятилітніх союзницьких і партнерських зобов’язань, схильність до одноосібних рішень викликає у світі не лише шок, але й контрзаходи. В економічній сфері – тарифи у відповідь, у безпековій – рух до незалежності від США у питаннях оборони, включно з ядерними аспектами.
Цьому процесу сприяє і ставлення до України. Скандальні заяви Трампа щодо Зеленського, політично мотивована «пауза» у постачанні озброєнь і обміні розвідданими, наполягання на вигаданих цифрах неіснуючих боргів, ігнорування неконструктивної позиції Москви і акцентування на «проблемності» України – цю нову американську реальність бачать не лише в Україні.
У Німеччині вже публічно висловлюються сумніви у доцільності закупівлі американського високотехнологічного озброєння, оскільки воно може бути відключене Вашингтоном у критичний момент. Це стосується і донедавна так популярних F-35.
ЄС націлюється на розвиток власних військових спроможностей з метою виходу із залежності від США у питаннях оборони (стеження і розвідка, ППО і ПРО тощо).
У Великій Британії обговорюється ідея створення у рамках розвідувальної спільноти «п’яти очей» підгрупи «чотирьох очей», без США.
Сумніви щодо готовності США воювати за безпеку Японії, Південної Кореї і Тайваню створюють певне напруження і в Азії.
Китай на фоні тарифної війни пробує завоювати Європу і дає позитивні сигнали Україні. ЄС поки роздумує. Києву ж не варто вестися на ці маневри. Адже основною їх метою є прагнення Пекіну зберегти свій вплив на Москву.
Напруження від одноосібних дій Вашингтону спостерігається навіть в Ізраїлі, зокрема у зв’язку з непогодженими прямими переговорами американців з Хамасом.
Не у захопленні від деяких ідей Трампа ані палестинці, ані сусідні арабські держави. Це стосується масового переселення Сектору Газа з метою розбудови там нової «рив’єри».
Все менше можна покладатися на міжнародне право. Все сильнішими є аргументи на користь розробки ядерної зброї, яка дає у руки країнам додаткові «карти» для стримування агресії.
Не всі, правда, говорять поки що про це вголос, як нещодавно зробив північнокорейський лідер.
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