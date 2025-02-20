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«Не Україна починала цю війну». Ексвіцепрезидент США розкритикував заяви Трампа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Не Україна починала цю війну». Ексвіцепрезидент США розкритикував заяви Трампа
Майк Пенс заявив, що саме Росія почала неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів
фото: AP

Майк Пенс наголосив, що дорога до миру має бути побудована на правді

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс розкритикував заяви американського президента Дональда Трампа щодо війни в Україні та наголосив, що повномасштабне вторгнення розпочала саме Росія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Пенса.

Майк Пенс наголосив, що дорога до миру має бути побудована на правді.

«Пане президенте, Україна не «почала» цю війну. Росія почала неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Дорога до миру повинна бути побудована на правді», – йдеться у повідомленні.

Також Пенс додав посилання на статтю каналу Foxnews, який є улюбленим телеканалом Трампа, з новиною від 24 лютого 2022 року з заголовком: «Росія вторглася в Україну, здійснивши найбільшу атаку у Європі з часів Другої світової війни».

«Не Україна починала цю війну». Ексвіцепрезидент США розкритикував заяви Трампа фото 1

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду. 

Також 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією.

Крім того, Трамп позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріяді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні. Він додав, що Росія добре себе показала, вона «хоче зупинити цю дикість», яка відбувається в Україні.

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Теги: Дональд Трамп росія Україна Майк Пенс президент війна

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