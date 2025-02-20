«Не Україна починала цю війну». Ексвіцепрезидент США розкритикував заяви Трампа

Майк Пенс заявив, що саме Росія почала неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів

Майк Пенс наголосив, що дорога до миру має бути побудована на правді

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс розкритикував заяви американського президента Дональда Трампа щодо війни в Україні та наголосив, що повномасштабне вторгнення розпочала саме Росія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Пенса.

Майк Пенс наголосив, що дорога до миру має бути побудована на правді.

«Пане президенте, Україна не «почала» цю війну. Росія почала неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Дорога до миру повинна бути побудована на правді», – йдеться у повідомленні.

Також Пенс додав посилання на статтю каналу Foxnews, який є улюбленим телеканалом Трампа, з новиною від 24 лютого 2022 року з заголовком: «Росія вторглася в Україну, здійснивши найбільшу атаку у Європі з часів Другої світової війни».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Також 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією.

Крім того, Трамп позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріяді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні. Він додав, що Росія добре себе показала, вона «хоче зупинити цю дикість», яка відбувається в Україні.