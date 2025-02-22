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Могло бути гірше. Експосол в США побачив позитив в поведінці Трампа щодо України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Могло бути гірше. Експосол в США побачив позитив в поведінці Трампа щодо України
Найгірше, що могло би бути, – це втрата інтересу адміністрації США до європейських питань
фото з відкритих джерел

Втрата інтересу адміністрації США до війни в Європі є абсолютно можливим сценарієм

Той факт, що президент США Дональд Трамп тримає в фокусі уваги Європу, Україну і російсько-українську війну – це великий позитив, який ми ще можемо недооцінювати. Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому».

«Із брифінгу щодо першого місяця президентства Трампа і зі звіту радника з національної безпеки, і з питань журналістів було помітно, що обговорювалася фактично одна тема – російсько-українська війна. Йшлося про зустріч в Ер-Ріяді і про те, чи можливо допускати такий тиск на Україну, яка стоїть на заваді російській агресії. Фактично навколо цього все крутиться», – сказав Чалий.

За словами експосла, з одного боку, зараз це досить великі ризики для нас. З іншого боку така увага є позитивною.

«Найгірше, що могло би бути, – це втрата інтересу адміністрації США до європейських питань та війни в Європі. Це є абсолютно можливим сценарієм, який не можна допускати», – пояснив свою думку дипломат.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.

До слова, The Hill опублікувало дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження.

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Теги: Валерій Чалий президент Володимир Зеленський рейтинг Дональд Трамп війна

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