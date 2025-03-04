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Оголена в напівпрозорій сукні: відвертий образ американської реперки вразив мережу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Меган Джовон Рут Піт одягла екстравагантну зелену напівпрозору сукню
фото: АР

Меган Джовон Рут Піт одягнула сукню з відкритими плечима і декольте

Американська реперка Megan Thee Stallion, справжнє ім'я якої Меган Джовон Рут Піт на післяоскарівській вечірці з'явилась у відвертому образі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Daily Beast.

Меган Джовон Рут Піт одягнула зелену напівпрозору сукню з шлейфом, високою горловиною та відкритими плечима і декольте. Вбрання було декороване довгим пір'ям, яке частково прикривало її оголений бюст. На груди артистка наклеїла зелені круглі накладки.

Оголена в напівпрозорій сукні: відвертий образ американської реперки вразив мережу фото 1
фото: Associated Press
Оголена в напівпрозорій сукні: відвертий образ американської реперки вразив мережу фото 2
фото: Associated Press

Образ реперки вразив користувачів соцмереж. Вони жартують, що подібні накладки на груди клеять у солярії. Також дехто відзначив, що багато зірок показалися у відвертих образах на післяоскарівській вечірці.

Оголена в напівпрозорій сукні: відвертий образ американської реперки вразив мережу фото 3
скріншот

Як повідомляв Главком, на церемонії «Оскар» у Лос-Анджелесі цього року зірки вирішили не перевантажувати свої образи тканинами – багато хто з’явився в ультравідкритих і прозорих сукнях.

Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців. Лідером за кількістю номінацій цього року став «Емілія Перес» – сатиричний мюзикл.

Водночас фільм «Анора» режисера Шона Бейкера, у якому знявся росіянин Юрій Борисов, який мовчить про війну, здобув одну з найбільших кінопремій – Оскар-2025. Стрічка перемогла в категоріях «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкраща режисура», «Найкращий фільм».

До слова, американська акторка та режисерка Деріл Ганна згадала про Україну під час церемонії вручення кінопремії «Оскар». Оголошуючи переможця в номінації «Найкращий монтаж», вона розпочала свою промову словами: «Слава Україні!».

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Теги: Кінопремія «Оскар» мода співачка США

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