Оголена в напівпрозорій сукні: відвертий образ американської реперки вразив мережу
Меган Джовон Рут Піт одягнула сукню з відкритими плечима і декольте
Американська реперка Megan Thee Stallion, справжнє ім'я якої Меган Джовон Рут Піт на післяоскарівській вечірці з'явилась у відвертому образі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Daily Beast.
Меган Джовон Рут Піт одягнула зелену напівпрозору сукню з шлейфом, високою горловиною та відкритими плечима і декольте. Вбрання було декороване довгим пір'ям, яке частково прикривало її оголений бюст. На груди артистка наклеїла зелені круглі накладки.
Образ реперки вразив користувачів соцмереж. Вони жартують, що подібні накладки на груди клеять у солярії. Також дехто відзначив, що багато зірок показалися у відвертих образах на післяоскарівській вечірці.
Як повідомляв Главком, на церемонії «Оскар» у Лос-Анджелесі цього року зірки вирішили не перевантажувати свої образи тканинами – багато хто з’явився в ультравідкритих і прозорих сукнях.
Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців. Лідером за кількістю номінацій цього року став «Емілія Перес» – сатиричний мюзикл.
Водночас фільм «Анора» режисера Шона Бейкера, у якому знявся росіянин Юрій Борисов, який мовчить про війну, здобув одну з найбільших кінопремій – Оскар-2025. Стрічка перемогла в категоріях «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкраща режисура», «Найкращий фільм».
До слова, американська акторка та режисерка Деріл Ганна згадала про Україну під час церемонії вручення кінопремії «Оскар». Оголошуючи переможця в номінації «Найкращий монтаж», вона розпочала свою промову словами: «Слава Україні!».
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