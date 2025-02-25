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Адміністрація Трампа дозволила федеральним працівникам ігнорувати вказівку Маска – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Адміністрація Трампа дозволила федеральним працівникам ігнорувати вказівку Маска – WP
Очільник Департаменту урядової ефективності оголосив про масові скорочення держпрацівників
фото з відкритих джерел

Ілон Маск пригрозив держслужбовцям звільненням, якщо ті не відзвітують про роботу за минулий тиждень

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила керівникам федеральних агентств, що ті можуть ігнорувати публічний наказ очільника Департаменту урядової ефективності (DOGE), мільярдера Ілона Маска про звільнення працівників, які не надішлють стислий звіт про свою роботу за минулий тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За словами одного зі співрозмовників видання, в телефонній розмові керівникам кадрових служб агентств повідомили цю новину з Офісу управління персоналом (OPM).

Інше джерело розповіло, що офіс розглядає варіант щотижневих звітів для урядових департаментів, але відомство поки не знає, що робити з електронними листами співробітників, які вже відповіли на перший лист, ініційований Маском, і наразі не планує їх аналізувати.

Сам Трамп припустив, що тих, хто не відповів на листа, все одно можуть звільнити, а Маск написав, що таким працівникам буде надано «ще один шанс» відповісти перед можливим звільненням. У записці OPM йдеться, що працівники повинні відповісти на відповідний запит, але також дається можливість винятків для деяких співробітників, про причини яких має бути повідомлено.

Зазначається, що несподіваний дозвіл від адміністрації президента не виконувати наказ Маска відобразив ступінь занепокоєння навіть серед високопоставлених чиновників Трампа щодо масштабу й амбіцій зусиль мільярдера з реформування федерального уряду, які вже призвели до порушення деяких урядових функцій. 

Водночас Трамп відкинув будь-яку розбіжність між його адміністрацією та Маском. Він припустив, що винятки щодо відповідей на електронні листи Маска стосуються лише керівників агентств, яким потрібно захистити конфіденційну інформацію, таких, як ФБР і Державний департамент.

Зі свого боку, Маск також применшив занепокоєння щодо своєї вказівки, назвавши «абсурдним» те, що подібний електронний лист викликає такий рівень занепокоєння.

Нагадаємо, Маск вимагав від федеральних службовців США звітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть звільнити.

Напередодні «Главком» повідомляв, що адміністрація Трампа скоротила співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Тисячі людей вже втратили роботу. На тлі політичних скандалів Трампа Америку сколихнула хвиля протестів

Раніше лідер США доручив Міністерству юстиції звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства його попередника Джо Байдена. Трамп запевняв, що Мінюст є «політизованим як ніколи раніше». 

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Теги: державна служба США Дональд Трамп Ілон Маск звільнення

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