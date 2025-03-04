«Вінстон Черчилль був взагалі без одягу у Білому домі»? Про що говорять історичні фото

Після інциденту із одягом Зеленського у Білому домі соцмережі почали дискусію про дрескод світових лідерів

Президент України Володимир Зеленський опинився в центрі дискусій через свій одяг. Дональд Трамп був обурений тим, що під час зустрічі у Білому домі Зеленський з’явився не в класичному костюмі. На тлі цього в соцмережах активно поширюють світлини Вінстона Черчилля під час його візиту до Вашингтона у 1941 році. Британський прем’єр тоді носив свій фірмовий siren suit («костюмі сирени»). Ба більше, є свідчення, що одного разу Черчилль постав перед Франкліном Рузвельтом і зовсім без одягу. «Главком» розібрався, що носив прем'єр під час візиту до Білого дому.

8 грудня 1941 року Японія оголосила війну США, а 11 грудня до неї приєдналися Німеччина та Італія, слідом за якими 13 грудня це зробили Румунія та Угорщина. У цей період Черчилль, ризикуючи, вирушив до США на борту лінкора «Герцог Йоркський». Після десяти днів у морі він прибув до порту у штаті Вірджинія на Атлантичному узбережжі, звідки без затримок перелетів до Вашингтона для зустрічі з Рузвельтом.

Черчилль у «костюмі сирени» і фельдмаршал Бернард Монтгомері фото з відкритих джерел

Черчилль виявився ексцентричним і безцеремонним гостем. Він прибув до Білого дому у супроводі радників, міністрів і генералів, озброєних картами, планами та схемами, і швидко перетворив резиденцію на імпровізовану штаб-квартиру британського уряду. До того ж він часто дивував персонал, прогулюючись будинком у нічному халаті на голе тіло, незмінно тримаючи в руках сигару.

Siren suit – комбінезон, розроблений британцями під час Другої світової війни. Він був зручний для швидкого одягання під час повітряної тривоги, оскільки був просторим і дозволяв швидко накинути його поверх нічного одягу, щоб безпечно покинути будинок.

Також Черчилль часто з'являвся на публіці в так званому «костюмі сирени» (siren suit). Однак на офіційних заходах, таких як зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Франкліном Рузвельтом, виступи в Парламенті Канади та Конгресі США, Черчилль дотримувався протоколу і носив класичний костюм з метеликом, навіть під час розпалу Другої світової війни.

Виступ Черчилля у Конгресі США 26 грудня 1941 року фото: Library of Congress

Існують свідчення, що під час перебування Вінстона Черчилля у Білому домі стався курйозний інцидент: одного разу Франклін Рузвельт зайшов до його кімнати й застав британського прем’єра повністю оголеним після виходу з ванни.

На думку дослідника біографії Черчилля Річарда Ленгворта, історія сталася під час візиту Черчилля в Білий дім. Рузвельт зайшов у кімнату Черчилля, щоб поділитися з ним ідеєю, яка спала йому на думку, назвати міжнародну організацію, яку він хотів створити після війни, Організацією Об'єднаних Націй.

Черчилль та Рузвельт у Білому домі фото: iwm

Черчилль щойно вийшов з ванної кімнати, як сказав найближчий помічник президента Гаррі Гопкінс, «рожевий і сяючий, в чому народила мати». Побачивши перед собою Рузвельта, політик не розгубився і сказав: «Як бачите, пане президенте, мені нема чого від вас приховувати».

Ленгворт зазначає, що сам Черчилль не підтвердив, але й не став заперечувати правдивість цієї історії. З одного боку, повернувшись до Великої Британії, він сказав королю Георгу VI: «Сер, я вважаю, що я єдина людина у світі, яка отримала главу держави в тому, що народила його мати».

Костюм прем'єр-міністра Британії у музеї фото з відкритих джерел

З іншого боку, у відповідь на пряме запитання біографа Рузвельта Роберта Шервуда політик ухильно заявив, що «ніколи не приймав президента, не загорнувшись хоча б у рушник».

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак президент США Дональд Трамп був у гніві через те, що президент України Володимир Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі. Радники Трампа неодноразово говорили команді Зеленського, що з боку президента України було б краще відмовитися від своєї військової форми під час візиту до Білого дому.

Трамп і Зеленський провели перемовини в Овальному кабінеті 28 лютого фото: CNN

Також під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський же після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» опублікував повне відео розмови президента з журналістом. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє природу сварки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Глава України вважає, що «ця ситуація мине».