ФБР виявило нові нерозсекречені документи щодо вбивства Кеннеді

Axios: ФБР знайшло секретні записи про вбивства Джона Кеннеді після наказу Трампа

Федеральне бюро розслідувань США виявило приблизно 2400 нових нерозсекречених документів. Про це пише портал Axios з посиланням на джерела. За даними, всі ці папери пов'язані із вбивством 35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді.

Інсайдери повідомили, що папери раніше не були надані комісії, яка займалася переглядом та розсекреченням. Загалом, за даними джерел, ФБР виявило 14 тис. сторінок засекречених матеріалів. Їх зміст не наводиться.

«Офіс директора національної розвідки представив свій план розкриття записів про вбивство за наказом Трампа. Відкриття цих документів через 61 рік після вбивства Кеннеді в Далласі сталося після десятиліть небажання уряду оприлюднити всі документи, що породило гору теорій змови», – йдеться у статті.

«Це величезна подія. Це свідчить про те, що ФБР сприймає це серйозно. ФБР нарешті каже: «Давайте відреагуємо на наказ президента, замість того, щоб зберігати таємницю», – сказав Джефферсон Морлі, експерт із вбивства Кеннеді, та віцепрезидент Фонду Мері Феррелл, найбільшого в країні джерела онлайн-записів про вбивство президента Кеннеді.

Вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді було скоєно в п'ятницю, 22 листопада 1963 року, в Далласі (штат Техас), о 12:30 за місцевим часом. Кеннеді смертельно поранили пострілом із гвинтівки, коли він разом з дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-Стріт.

Відповідно до Закону про записи Джона Кеннеді 1992 року, записи про вбивства мали бути передані до Комісії з перегляду записів про вбивства Джона Кеннеді, а потім до Національного архіву. В архіві зберігається колекція документів, які мали бути повністю оприлюднені у 2017 році. Представники адміністрації встановили, що ці нещодавно виявлені записи не були передані або перевірені комісією або Національним архівом.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів щодо вбивств президента США Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера громадянських прав Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

До цього стало відомо, що команда мільярдера Ілона Маска з Департаменту ефективності державного управління (DOGE) розкрила сховище секретних документів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Це сталося після зіткнення між співробітниками. Працівники Маска намагалися отримати інформацію від посадових осіб агенції кілька днів.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США перебуває у вкрай непростій ситуації. Керівництво відомства серйозно побоюється масових звільнень співробітників, запідозрюваних у нелояльності колишньому президентові Дональду Трампу. Приводом для цього стало рішення Міністерства юстиції ретельно вивчити роль агентів ФБР у розслідуванні скандального штурму Капітолію 6 січня 2021 року.