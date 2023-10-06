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Ядерні випробування. Держдума готує нові рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ядерні випробування. Держдума готує нові рішення
фото ілюстративне

Путін заявив, що Росія успішно випробувала ядерний «Буревісник»

На найближчому засіданні Ради Держдуми Росії буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН. Про це повідомив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

На засіданні дискусійного клубу «Валдай» російський диктатор Володимир Путін запропонував відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН. Путін розповів про проведення успішного випробування крилатої ракети глобальної дальності з руховою ядерною установкою «Буревісник» в Росії та завершення роботи над надважкою ракетою «Сармат».

Володін цинічно хаявив, що відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН відповідає національним інтересам РФ і «буде дзеркальною відповіддю США, яка досі не ратифікувала договір».

«Сьогоднішні виклики потребують нових рішень», – додав він.

Нагадаємо, договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) був схвалений 10 вересня 1996 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 50/245 і відкритий для підписання усіма країнами 24 вересня 1996 року. Головною метою Договору є запровадження заборони на всі ядерні випробування – наземні, підземні, в атмосфері та під водою. Держави, що є сторонами Договору, взяли на себе юридичні зобов’язання не здійснювати будь-яких ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення або будь-якої участі у проведенні випробувальних вибухів. Оскільки Договір є безстроковим, зазначена заборона не має часового обмеження.

Теги: путін росія ядерна зброя

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