Один із найбільших у світі виробників верстатів допомагає окупантам

Для Росії важливий німецький завод, оскільки вітчизняні компанії не виробляють сучасні верстати в потрібних кількостях

Німецька компанія DMG Mori продовжує збирати верстати для російського військово-промислового комплексу. Хоча рік тому компанія оголошувала про закриття заводу у РФ. Про це пише російське видання «Агентство».

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Зазначається, що зберегти бізнес у Росії всупереч санкціям компанії допомогли номінали, а також російський менеджер, чия сім'я публічно засуджувала війну. Компанія відкрила верстатобудівний завод в Ульяновську 2015 року, причому на урочистій церемонії були присутні секретар Радбезу Микола Патрушев і німецький посол Рюдигер фон Фріч. Це сталося попри те, що на той момент санкції ЄС заборонили постачати обладнання і технології для військово-промислового комплексу Росії.

Росії цей завод був важливий, оскільки вітчизняні компанії не виробляють сучасні верстати в потрібних кількостях. ЗМІ 2022 року назвали ульяновський завод німецького концерну провідним російським верстатобудівним підприємством.

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Практично одразу після початку повномасштабної війни, 14 березня 2022 року, компанія оголосила про відхід з Росії і зупинку роботи верстатобудівного заводу в Ульяновську. Однак ЗМІ встановили, що майже нічого не змінилося з того моменту. У реєстрі юридичних осіб, обидві російські юрособи DMG Mori продовжують діяльність у Росії, не змінивши власників. В обох компаній, як і раніше, є виручка, хоч вона і знизилася у 2022 році на 50%.

Керівником обох компаній є співробітник німецької DMG Mori Андрій Соколов. Сім'я Соколова живе в Берліні та її члени, попередньо отримавши ізраїльське громадянство, змінили прізвище на Голдман. Дружина Андрія Соколова, Наталя в інтерв'ю німецькій пресі заявляла про те, що «вони з чоловіком дотримуються опозиційних поглядів і виступають проти війни».

Видання з'ясувало, що DMG Mori зараз продає свої верстати не безпосередньо, а через пов'язані з нею компанії. Йдеться про ТОВ «Сервіс Про» і ТОВ «Сервіс Плюс» – сертифікованих партнерів DMG Mori.

У червні 2022 року, «Сервіс Про» уклала договір на поставку обладнання та пусконалагоджувальні роботи з компанією АТ «Фінвал Енерго» на 962 млн рублів. Клієнти АТ «Фінвал Енерго» – військово-промислові заводи, що входять до «Ростех».

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«Сервіс Про» у 2022 році займалася обслуговуванням і ремонтом верстатів, які вже були встановлені на військових заводах. Це були підприємства держкорпорацій «Ростех», «Тактичне ракетне озброєння», «Алмаз-Антей».

Головний офіс розташований у містах Більфельд і Нагої, а офіси продажів розташовані у 157 точках, у 79 країнах.

Раніше розслідувачі виявили компанії, які в обхід санкцій постачають до РФ китайські дрони.