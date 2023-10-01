Через атаку дронів росіяни спізнилися на відпочинок у Сочі (відео)

Ранок у Росії почався з атаки українських безпілотників

В аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів

У неділю територію Смоленської області нібито атакували українські безпілотники. Крім того, дрон начебто було знищено над Краснодарським краєм. Про це повідомили міністерство оборони Росії та мер Сочі Олексій Копайгородський.

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За даними російського оборонного відомства, 1 жовтня приблизно о 09:00 український безпілотник намагався атакувати об'єкти на території РФ. Однак дрон нібито було знищено над територією Смоленської області.

Як заявив мер Сочі, що в Краснодарському краї РФ, приблизно о 08:00 російська ППО збила безпілотник над територією Краснодарського краю.

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При цьому в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. Рейси в напрямку курортів були перенаправлені на запасні аеродроми.

«Із 8:20 аеропорт працює у звичайному режимі на прийом і випуск повітряних судів. У Сочі все штатно. Ситуація в місті спокійна», – написав мер.

Місцеві пабліки пишуть, що дрон або його уламки впали у районі аеропорту, після чого там помітили дим. Росіяни заявляють, що в аеропорту Сочі затримували 14 рейсів.

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Нагадаємо, що вчора над російським Білгородом і Білгородським районом нібито працювала ППО і збила «повітряні цілі».