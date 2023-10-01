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Через атаку дронів росіяни спізнилися на відпочинок у Сочі (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Через атаку дронів росіяни спізнилися на відпочинок у Сочі (відео)
Ранок у Росії почався з атаки українських безпілотників
фото: скриншот відео

В аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів 

У неділю територію Смоленської області нібито атакували українські безпілотники. Крім того, дрон начебто було знищено над Краснодарським краєм. Про це повідомили міністерство оборони Росії та мер Сочі Олексій Копайгородський.

За даними російського оборонного відомства, 1 жовтня приблизно о 09:00 український безпілотник намагався атакувати об'єкти на території РФ. Однак дрон нібито було знищено над територією Смоленської області.

Як заявив мер Сочі, що в Краснодарському краї РФ, приблизно о 08:00 російська ППО збила безпілотник над територією Краснодарського краю.

При цьому в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. Рейси в напрямку курортів були перенаправлені на запасні аеродроми.

«Із 8:20 аеропорт працює у звичайному режимі на прийом і випуск повітряних судів. У Сочі все штатно. Ситуація в місті спокійна», – написав мер.

Місцеві пабліки пишуть, що дрон або його уламки впали у районі аеропорту, після чого там помітили дим. Росіяни заявляють, що в аеропорту Сочі затримували 14 рейсів.

Нагадаємо, що вчора над російським Білгородом і Білгородським районом нібито працювала ППО і збила «повітряні цілі».

Теги: росія безпілотник вибух

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