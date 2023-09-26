РФ ударила ракетами по Кривому Рогу: влада розповіла про приліт

Вибух у Кривому Розі прогримів близько 6:30

Удару зазнало одне з підприємств Кривого Рогу

Вранці 26 вересня російські окупанти завдали ракетного удару (попередньо – балістика) по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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За його даними, удару зазнало одне з підприємств міста.

«Усі оперативні служби працюють на місці. Наслідки уточнюються. Головне – без втрат. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було», – повідомив Вілкул.

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Як повідомлялося, 26 вересня вранці під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух.

26 вересня близько 6:16 у ряді областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Крім того, у ніч на 26 вересня російські окупанти протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область.