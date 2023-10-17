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Європарламент погодив створення Українського фонду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Європарламент погодив створення Українського фонду
фото ілюстративне

Фонд має включати в себе 50 млрд євро фінансової допомоги Україні на наступні чотири роки

На планерному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі депутати переважною більшістю голосів підтримали пропозиції щодо створення Українського фонду у першому читанні. Про це йдеться в релізі Європарламенту.

«За» проголосували 515 депутатів, «проти» – 45.

«Депутати Європарламенту закликають посилити демократичну підзвітність у рамках механізму та закликають Україну зберегти багатопартійний характер свого демократичного державного устрою та узгодити вимоги членства в ЄС», – йдеться у релізі.

Фонд має включати в себе 50 млрд євро фінансової допомоги Україні на наступні чотири роки. 

Український фонд мають поповнити також замороженні російські активи в Європі. Європейські депутати розраховують закінчити всі формальності вже цього року, щоби фінансова підтримка розпочалася на початку 2024.

Також Європарламент закликає підтримати пакет, який буде інтегрований до річного бюджету на 2024 рік. Переговори про нього узгодять у листопаді.

Що таке Український фонд?

Український фонд – це програма Європейського союзу для України, розроблена для її підтримки, відновлення та шляху до вступу в ЄС, з обсягом фінансування до 50 млрд євро на період з 2024-го по 2027 рік. Механізм цієї програми передбачає стабільну, передбачувану та стійку фінансову підтримку Україні упродовж наступних років.

Вона має кілька складових. Перша – це пряма фінансова підтримка у вигляді грантів та кредитів. Другий напрямок – мобілізація приватних інвестицій в Україну шляхом надання гарантій та змішаного фінансування. І третя складова – фінансування програми допомоги та розбудови центральних, регіональних і муніципальних органів влади та громадянського суспільства України для відповідності їх законодавству та стандартам ЄС.

У проголосованому рішенні йдеться про демократичну підзвітність Українського фонду. Європейський парламент наполягає на тому, щоб його інформували про всі відповідні кроки без зайвих затримок. Крім того, він хоче, щоб Верховна Рада затвердила так званий генеральний план. Європейський парламент хоче мати змогу брати участь в ухваленні рішень.

Загальна сума, запропонована для Фонду, розподілена на дві третини кредитів (33 млрд євро) та одну третину грантів (17 млрд євро). Парламент і Європейська Рада прийматимуть рішення про остаточний розподіл коштів щорічно в контексті бюджетної процедури. Для фінансування Фонду європейській владі необхідно буде переглянути свої багаторічні фінансові рамки.

Теги: Європарламент гроші Україна

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