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Шойгу проговорився, доки Росія готова вести війну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шойгу проговорився, доки Росія готова вести війну
Шойгу розраховує, що війна триватиме ще понад один рік
фото з відкритих джерел

Коментуючи повномасштабне вторгнення РФ, Шойгу заявив, що «намічені цілі будуть досягнуті до 2025 року»

 

Кремль розраховує завершити війну в Україні до 2025 року. Про це обмовився міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу на засіданні колегії російських генералів, пишуть росЗМІ.

Зокрема коментуючи повномасштабне вторгнення РФ, Шойгу заявив, що «намічені цілі будуть досягнуті до 2025 року».

«Продовжуємо нарощувати бойову міць Збройних сил, у тому числі за рахунок постачання сучасного озброєння та вдосконалення підготовки військ з урахуванням досвіду «спеціальної військової операції». Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 дозволить досягти намічених цілей», – сказав Шойгу на колегії міноборони РФ.

Розпочалася 580-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та 24 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області та інших об’єктах цивільної інфраструктури.

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Теги: війна озброєння Міноборони РФ окупанти росія Сергій Шойгу

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