Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українські біженці покращили показники працевлаштування в країнах ЄС – єврокомісар

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські біженці покращили показники працевлаштування в країнах ЄС – єврокомісар
В 11 країнах центральної та східної Європи знайшли роботу понад 60% українців працездатного віку
фото з відкритих джерел

Українські біженці допомогли зменшити дефіцит робочої сили у ЄС

Наплив українців до країн Європейського союзу після повномасштабного вторгнення та їхній доступ до ринку праці допомогли покращити показники із працевлаштування у ЄС. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав Єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт.

За словами єврокомісара, в 11 країнах центральної та східної Європи знайшли роботу понад 60% українців працездатного віку, які були зареєстровані як шукачі роботи.

«Це мало певний вплив на покращення ситуації з дефіцитом робочої сили на багатьох європейських ринках праці. Ми не маємо точної кількості щодо всіх країн-членів, тому що лише деякі з них надали нам цифри. Думаємо, що близько 1,5 млн українців – і це цифра станом на квітень 2023 року – підписали контракт, тобто знайшли роботу», – сказав Ніколя Шміт.

Посадовець послався на дані державних служб зайнятості у 19 країнах ЄС, згідно з якими станом на квітень 2023 року втікачі від війни в Україні підписали понад 1,5 млн контрактів у цих країнах. Станом на жовтень 2023 року ця цифра зросла до 1,87 млн.

Якими будуть умови і права українців на європейському ринку праці після березня 2025 року, в Єврокомісії поки що не готові відповісти, оскільки сподіваються на завершення війни в Україні. Максимальний термін дії Директиви ЄС про тимчасовий захист – три роки.

Наприкінці вересня 2023 ЄС подовжив дію директиви на третій рік, тобто до березня 2025.

«Ми обговорювали це також з різними (українськими – «Главком») міністрами. І мушу сказати, що я маю повне розуміння, і це також було дуже чітко заявлено українським урядом, що вони хочуть, щоб українці, які зараз перебувають в Європейському Союзі, повернулися відбудовувати країну, як тільки це дозволить безпека, як тільки закінчиться війна», – розповів Шміт.

Єврокомісар наполіг, що у Брюсселі є розуміння того, що для відбудови України та відновлення її економіки, щоб «зробити її придатною для членства у Європейському Союзі, потрібні всі ці люди». Водночас він зауважив, що уже тепер існує певною мірою вільний рух через кордони і українці адаптуються у ЄС.

«Ті, хто має роботу, хто, власне, хоче залишитися, їм повинна бути надана можливість жити в країні-члені ЄС. Але це не є рішенням, яке приймається зараз. Це те, на що треба дивитися, коли виникне така ситуація», – сказав Шміт.

Нагадаємо, серед біженців з України у Німеччині втричі збільшилась частка чоловіків у порівнянні з періодом на початку повномасштабної війни.

До слова, сотні сімей українських біженців у Великій Британії стикаються із потребою пошуку нового житла. Як зазначається у звіті Національної контрольно-ревізійної служби (NAO), до уряду Британії звучать заклики прийняти рішення щодо фінансування для українських біженців та продовження їхніх віз. Також – подбати про українців після закінчення спонсорських угод.

Читайте також: Винні біженці з України? Німецькі общини нарікають на великі борги
Теги: біженці Європейський союз робота

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чехи нарікають на брак персоналу на підприємствах
Чехії бракує робочих рук: міністр праці уже має рішення
7 жовтня, 12:22
Українці зможуть безкоштовно вивчати литовську мову
Вільнюс надає нову безкоштовну можливість для біженців з України
4 жовтня, 11:40
Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті
Відставка спікера Кевіна Маккарті та аварія з українцями в Італії: головне за ніч
4 жовтня, 07:12
Військова підтримка ЄС сягнула 25 млрд євро
Скільки грошей Євросоюз виділив Україні? Боррель назвав цифру
1 жовтня, 23:17
Боррель засудив російську агресію в Україні
Боррель прибув до Одеси та записав звернення у стінах зруйнованого собору
30 вересня, 17:18
Директор платіжної компанії Німеччини допомагав РФ шпигувати за Британією – Spiegel
Директор платіжної компанії Німеччини допомагав РФ шпигувати за Британією – Spiegel
26 вересня, 21:36
Останнім часом відносини між сусідніми державами значно погіршилися
Зерно, вибори та допомога біженцям: що відомо про конфлікт між Україною і Польщею
20 вересня, 13:18
Країни БРІКС можуть відмовитись від ідеї створення власної валюти
Єдиної валюти не буде? Країни БРІКС вигадали нову ідею із доларом
19 вересня, 12:30
Наступне засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві на початку жовтня
Очільники МЗС країн Євросоюзу зустрінуться в Києві на початку жовтня – ANSA
18 вересня, 18:09

Суспільство

Українські біженці покращили показники працевлаштування в країнах ЄС – єврокомісар
Українські біженці покращили показники працевлаштування в країнах ЄС – єврокомісар
Зеленська повідомила, скільки українців стали жертвами ХАМАСу в Ізраїлі
Зеленська повідомила, скільки українців стали жертвами ХАМАСу в Ізраїлі
Митрополит Павло загубив всі закордонні паспорти, коли отримав підозру
Митрополит Павло загубив всі закордонні паспорти, коли отримав підозру
Чому митрополит Павло не потикає носа до Лаври? Пояснення адвоката
Чому митрополит Павло не потикає носа до Лаври? Пояснення адвоката
Білецький розповів про дві величезні проблеми для ЗСУ, які створює російська армія
Білецький розповів про дві величезні проблеми для ЗСУ, які створює російська армія
Знищено гелікоптери та установку ППО: наслідки ударів на аеродромах Бердянська й Луганська
Знищено гелікоптери та установку ППО: наслідки ударів на аеродромах Бердянська й Луганська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
14K
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
12K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
11K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
9841
Біженці з України масово переїжджають в одну із скандинавських країн
4339
Ошукав матір загиблого військового майже на 7 млн грн: на Закарпатті затримано шахрая

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту