Українські біженці покращили показники працевлаштування в країнах ЄС – єврокомісар

Українські біженці допомогли зменшити дефіцит робочої сили у ЄС

Наплив українців до країн Європейського союзу після повномасштабного вторгнення та їхній доступ до ринку праці допомогли покращити показники із працевлаштування у ЄС. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав Єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт.

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За словами єврокомісара, в 11 країнах центральної та східної Європи знайшли роботу понад 60% українців працездатного віку, які були зареєстровані як шукачі роботи.

«Це мало певний вплив на покращення ситуації з дефіцитом робочої сили на багатьох європейських ринках праці. Ми не маємо точної кількості щодо всіх країн-членів, тому що лише деякі з них надали нам цифри. Думаємо, що близько 1,5 млн українців – і це цифра станом на квітень 2023 року – підписали контракт, тобто знайшли роботу», – сказав Ніколя Шміт.

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Посадовець послався на дані державних служб зайнятості у 19 країнах ЄС, згідно з якими станом на квітень 2023 року втікачі від війни в Україні підписали понад 1,5 млн контрактів у цих країнах. Станом на жовтень 2023 року ця цифра зросла до 1,87 млн.

Якими будуть умови і права українців на європейському ринку праці після березня 2025 року, в Єврокомісії поки що не готові відповісти, оскільки сподіваються на завершення війни в Україні. Максимальний термін дії Директиви ЄС про тимчасовий захист – три роки.

Наприкінці вересня 2023 ЄС подовжив дію директиви на третій рік, тобто до березня 2025.

«Ми обговорювали це також з різними (українськими – «Главком») міністрами. І мушу сказати, що я маю повне розуміння, і це також було дуже чітко заявлено українським урядом, що вони хочуть, щоб українці, які зараз перебувають в Європейському Союзі, повернулися відбудовувати країну, як тільки це дозволить безпека, як тільки закінчиться війна», – розповів Шміт.

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Єврокомісар наполіг, що у Брюсселі є розуміння того, що для відбудови України та відновлення її економіки, щоб «зробити її придатною для членства у Європейському Союзі, потрібні всі ці люди». Водночас він зауважив, що уже тепер існує певною мірою вільний рух через кордони і українці адаптуються у ЄС.

«Ті, хто має роботу, хто, власне, хоче залишитися, їм повинна бути надана можливість жити в країні-члені ЄС. Але це не є рішенням, яке приймається зараз. Це те, на що треба дивитися, коли виникне така ситуація», – сказав Шміт.

Нагадаємо, серед біженців з України у Німеччині втричі збільшилась частка чоловіків у порівнянні з періодом на початку повномасштабної війни.

До слова, сотні сімей українських біженців у Великій Британії стикаються із потребою пошуку нового житла. Як зазначається у звіті Національної контрольно-ревізійної служби (NAO), до уряду Британії звучать заклики прийняти рішення щодо фінансування для українських біженців та продовження їхніх віз. Також – подбати про українців після закінчення спонсорських угод.