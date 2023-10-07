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Зафіксовано різке збільшення руху потягів між Росією та КНДР

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зафіксовано різке збільшення руху потягів між Росією та КНДР
На станції Туманганг помічено приблизно 73 вантажних вагони
фото ілюстративне

Трафік потягів безпрецедентно зріс на тлі чуток про постачання зброї Росії із КНДР

Супутникові знімки 5 жовтня 2023 року зафіксували безпрецедентний рівень руху вантажних вагонів на залізничній станції Туманганг у Північній Кореї, розташованій на кордоні Північної Кореї та Росії. Трафік найбільший з останні роки. Про це повідомляє Beyond Parallel, що є проєктом американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень в Південній Кореї.

Це відбувається за день після появи чуток про початок передачі Росії північнокорейської артилерії.

Зазначається, що на станції Туманганг помічено приблизно 73 вантажних вагони. Такої кількості там не бачили останні п'ять років, і навіть до пандемії трафік на цій ділянці був меншим.

«З огляду на те, що Кім Чен Ин і Путін обговорили деякі військові обміни та співпрацю на своєму недавньому саміті, різке збільшення залізничних перевезень, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії», – йдеться у звіті проекту.

Однак, дізнатись, що саме везуть у вагонах, по супутникових знімках неможливо, адже контейнери в основному покриті брезентом.

Нагадаємо, днями видання CBS News повідомило, що Північна Корея почала надавати Росії артилерію для її війни проти України. Наразі невідомо, чи отримує КНДР натомість за це іншу зброю.

Раніше Північна Корея пояснила, навіщо підтримує відносини з Росією. Заступник міністра закордонних справ КНДР Ім Чон Іль заявив, що відносини між Північною Кореєю і Росією служать «потужною фортецею» для збереження миру і стримування військових загроз з боку «імперіалістів», маючи на увазі НАТО. 

Теги: залізниця зброя росія Північна Корея

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