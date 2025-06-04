Головна Світ Політика
search button user button menu button

США відмовили Європі у допомозі «закрити небо» у повоєнній Україні – Bloomberg

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
США відмовили Європі у допомозі «закрити небо» у повоєнній Україні – Bloomberg
Посол США в НАТО підкреслив, що США цінують зусилля європейських союзників
колаж: glavcom.ua

США відмовили Європі у допомозі «закрити небо» повоєнній Україні, поглиблюючи розбіжності між союзниками

Сполучені Штати Америки відмовилися надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки так званих «сил заспокоєння», які Велика Британія та Франція планують розгорнути в повоєнній Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше наполягав на тому, що «бекстоп» (гарантії безпеки) з боку США є ключовим для стримування Росії від порушення будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню. Європейські союзники, під час переговорів з американськими колегами, дійшли висновку, що президент Дональд Трамп, імовірно, не надасть бажаних гарантій для підтримки очолюваної Європою «коаліції охочих».

«Повинен бути американський «бекстоп», – заявляв Стармер у лютому. «Гарантії безпеки США – єдиний спосіб ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну».

Раніше Велика Британія та Франція намагалися переконати Трампа надати повітряні сили, а також допомогу у прикордонному спостереженні та розвідці. Однак Білий дім поки що не надав коментарів щодо цього питання, а уряд Великої Британії відмовився від коментарів.

У виданні зазначають, що незважаючи на зниження очікувань щодо підтримки США, Велика Британія та Франція все ж сподіваються на продовження надання розвідувальних даних та спостереження за кордоном між Україною та Росією. Деякі європейські чиновники також плекають надію, що Трамп втрутиться, якщо британські та французькі війська стануть мішенню для Росії в Україні, хоча й вважають, що письмових гарантій на це навряд чи варто очікувати.

Більше того, європейські уряди скоригували свою оцінку необхідних заходів для стримування Росії. Тепер вони вважають, що поєднання українських сил, навчання союзників, європейських військ та літаків, розміщених на східному фланзі НАТО, а також патрулювання в Чорному морі, може бути достатнім.

Посол США в НАТО Метью Вітакер, коментуючи ситуацію, підкреслив, що США цінують зусилля європейських союзників.

«Ми цінуємо роботу, яку союзники, зокрема Франція та Велика Британія, разом з Німеччиною та іншими, виконали для розвитку коаліції охочих», – заявив посол США в НАТО Метью Вітакер . «Ми розраховуємо на те, що всі наші європейські союзники продовжуватимуть займати лідерську позицію, надаючи військові ресурси та політичний капітал для втілення гарантій безпеки в реальність».

Як зазначає видання, плани союзних сил, які мають забезпечити безпеку повітряного простору, узбережжя та суходолу України, залежать від мирного врегулювання, яке, за словами європейських чиновників, стає дедалі менш імовірним. Велика Британія та Франція вже визначили місце розташування та спосіб дії цих сил, але відклали реалізацію плану до відновлення переговорів про припинення вогню.

Очевидна рішучість російського диктатора Володимира Путіна продовжувати наступ на Україну та вимога Трампа, щоб Європа взяла на себе відповідальність за власну безпеку, спонукали союзників збільшити витрати на оборону. НАТО планує звернутися до Європи та Канади з проханням збільшити запаси озброєння та техніки приблизно на 30% протягом наступних кількох років, що потребуватиме значного фінансового підкріплення. Нова амбітна ціль НАТО – витрачати 5% на оборону та пов'язану з нею політику – покликана задовольнити вимогу Трампа про більшу частку тягаря безпеки з боку Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом результати переговорів з РФ у Стамбулі, а також посилення санкцій проти Росії. 

Читайте також:

Теги: США Європа Україна системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники Shahed вже давно домінують у російських ударних пакетах
Окупанти збільшили обсяги випуску дронів і ракет: до чого готуються
Сьогодні, 06:39
Україна провела одну із найбільш зухвалих операцій в історії світових спецслужб, аналогів якій немає у світі
Спецслужби світу тепер орієнтуються не на Моссад
2 червня, 18:45
На жаль, поляки зробили віддали перевагу правому кандидату. Невідомо, чи будуть вони задоволені своїм вибором у майбутньому, а нам він точно створить проблеми
Польський Трамп. Кого обрали президентом наші сусіди Сусіди
2 червня, 09:42
Додаток до газети – ювілейний випуск на честь 100-річчя з дня народження Тараса Шевченка
Митники вилучили раритетний додаток до газети і листівку з Шевченком (фото)
27 травня, 12:16
«Мені набридло, що Путін вбиває». Найстарший сенатор звернувся до Трампа
«Мені набридло, що Путін вбиває». Найстарший сенатор звернувся до Трампа
27 травня, 06:37
Кремль повторює 2022 рік
Переговори України та РФ у Стамбулі: формальність чи реальний прорив?
16 травня, 11:52
Одразу після початку повномасштабного вторгнення України у 2022 році Росія та Україна вже вели переговори у Стамбулі
Пастка для України: експерти про переговори у Стамбулі
13 травня, 12:00
Кремлю конче потрібен був символ, який допоміг би злютувати так званий «совєтський народ»
«День перемоги» чи «День скорботи»?
9 травня, 17:30
На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб
В Музеї просто неба у Пирогові з'явиться кримськотатарська експозиція
6 травня, 09:40

Політика

У Брюсселі відбувся «Рамштайн»: Зеленський закликав до зміцнення ППО в Україні
У Брюсселі відбувся «Рамштайн»: Зеленський закликав до зміцнення ППО в Україні
ЄС планує запровадити санкції проти Путіна одночасно із США – Урсула фон дер Ляєн
ЄС планує запровадити санкції проти Путіна одночасно із США – Урсула фон дер Ляєн
Путін дав пресконференцію: відкинув перемовини із Зеленським і промовчав про операцію СБУ
Путін дав пресконференцію: відкинув перемовини із Зеленським і промовчав про операцію СБУ
США відмовили Європі у допомозі «закрити небо» у повоєнній Україні – Bloomberg
США відмовили Європі у допомозі «закрити небо» у повоєнній Україні – Bloomberg
Переговори у Стамбулі та санкції проти РФ. Зеленський провів розмову з Мерцом
Переговори у Стамбулі та санкції проти РФ. Зеленський провів розмову з Мерцом
Росія планує перекинути в Придністров'я тисячі солдатів – прем'єр Молдови
Росія планує перекинути в Придністров'я тисячі солдатів – прем'єр Молдови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
120K
У Києві скандал: донька експосадовця Міноборони стверджує, що працівники McDonald’s не пустили її до укриття
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
50K
Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів
30K
Поляки різко змінили ставлення до українців: опитування
18K
Зеленський перетрусив командування ЗСУ: хто втратив і здобув посади

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua