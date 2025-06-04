США відмовили Європі у допомозі «закрити небо» у повоєнній Україні – Bloomberg

США відмовили Європі у допомозі «закрити небо» повоєнній Україні, поглиблюючи розбіжності між союзниками

Сполучені Штати Америки відмовилися надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки так званих «сил заспокоєння», які Велика Британія та Франція планують розгорнути в повоєнній Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше наполягав на тому, що «бекстоп» (гарантії безпеки) з боку США є ключовим для стримування Росії від порушення будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню. Європейські союзники, під час переговорів з американськими колегами, дійшли висновку, що президент Дональд Трамп, імовірно, не надасть бажаних гарантій для підтримки очолюваної Європою «коаліції охочих».

«Повинен бути американський «бекстоп», – заявляв Стармер у лютому. «Гарантії безпеки США – єдиний спосіб ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну».

Раніше Велика Британія та Франція намагалися переконати Трампа надати повітряні сили, а також допомогу у прикордонному спостереженні та розвідці. Однак Білий дім поки що не надав коментарів щодо цього питання, а уряд Великої Британії відмовився від коментарів.

У виданні зазначають, що незважаючи на зниження очікувань щодо підтримки США, Велика Британія та Франція все ж сподіваються на продовження надання розвідувальних даних та спостереження за кордоном між Україною та Росією. Деякі європейські чиновники також плекають надію, що Трамп втрутиться, якщо британські та французькі війська стануть мішенню для Росії в Україні, хоча й вважають, що письмових гарантій на це навряд чи варто очікувати.

Більше того, європейські уряди скоригували свою оцінку необхідних заходів для стримування Росії. Тепер вони вважають, що поєднання українських сил, навчання союзників, європейських військ та літаків, розміщених на східному фланзі НАТО, а також патрулювання в Чорному морі, може бути достатнім.

Посол США в НАТО Метью Вітакер, коментуючи ситуацію, підкреслив, що США цінують зусилля європейських союзників.

«Ми цінуємо роботу, яку союзники, зокрема Франція та Велика Британія, разом з Німеччиною та іншими, виконали для розвитку коаліції охочих», – заявив посол США в НАТО Метью Вітакер . «Ми розраховуємо на те, що всі наші європейські союзники продовжуватимуть займати лідерську позицію, надаючи військові ресурси та політичний капітал для втілення гарантій безпеки в реальність».

Як зазначає видання, плани союзних сил, які мають забезпечити безпеку повітряного простору, узбережжя та суходолу України, залежать від мирного врегулювання, яке, за словами європейських чиновників, стає дедалі менш імовірним. Велика Британія та Франція вже визначили місце розташування та спосіб дії цих сил, але відклали реалізацію плану до відновлення переговорів про припинення вогню.

Очевидна рішучість російського диктатора Володимира Путіна продовжувати наступ на Україну та вимога Трампа, щоб Європа взяла на себе відповідальність за власну безпеку, спонукали союзників збільшити витрати на оборону. НАТО планує звернутися до Європи та Канади з проханням збільшити запаси озброєння та техніки приблизно на 30% протягом наступних кількох років, що потребуватиме значного фінансового підкріплення. Нова амбітна ціль НАТО – витрачати 5% на оборону та пов'язану з нею політику – покликана задовольнити вимогу Трампа про більшу частку тягаря безпеки з боку Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом результати переговорів з РФ у Стамбулі, а також посилення санкцій проти Росії.