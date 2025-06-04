Окупанти збільшили обсяги випуску дронів і ракет: до чого готуються

Безпілотники Shahed вже давно домінують у російських ударних пакетах

Удари 1 червня не знищили всі російські стратегічні бомбардувальники, і Росія може і надалі завдавати ударів по Україні

Росія продовжує виробляти та накопичувати ракети й безпілотники для ударів по Україні, демонструючи незмінні наміри Росії виграти війни військовими засобами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що станом на середину травня 2025 року російські збройні сили накопичили понад 13 000 балістичних, крилатих та інших ракет, зокрема: майже 600 балістичних ракет «Іскандер-М», понад 100 гіперзвукових балістичних ракет «Кинжал», майже 300 крилатих ракет Х-101, понад 400 крилатих ракет «Калібр», до 300 крилатих ракет Х-22/32, близько 700 крилатих ракет «Онікс» та протикорабельних ракет «Циркон», близько 60 балістичних ракет КН-23 північнокорейського виробництва та близько 11 000 ракет ППО С-300/400.

За оцінками Головного управління розвідки, Росія може виробляти приблизно 150-200 ракет на місяць, зокрема: від 60 до 70 «Іскандер-М», від 10 до 15 «Кинжалів», від 20 до 30 Х-101, від 25 до 30 «Калібрів», до 10 Х-32 та загалом від 20 до 30 ракет «Онікс» та «Циркон».

«Росія запускала дедалі масштабніші ударні комплекси по Україні, що містять ракети до 1 червня. Удари України 1 червня, спрямовані на російські аеродроми та бомбардувальники, знизять здатність Росії завдавати подальших великих ударів крилатими ракетами повітряного базування по Україні. Проте удари 1 червня не знищили всі російські стратегічні бомбардувальники, і Росія зберігає можливість завдавати ударів по Україні ракетами, запущеними зі стратегічних бомбардувальників.

«Безпілотники Shahed вже давно домінують у російських ударних пакетах, а російські збройні сили останнім часом використовують більше балістичних ракет наземного базування, ніж крилатих ракет повітряного базування. ISW продовжує оцінювати, що зусилля Росії щодо збільшення вітчизняного виробництва безпілотників і ракет, а також поточна адаптація ударних пакетів, ймовірно, є частиною ширших зусиль з підготовки до тривалої війни в Україні та, можливо, майбутньої війни проти НАТО», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.