Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння «під питанням»

Вітакер також наголосив, що США розраховують на лідерство Європи в питанні надання Україні «ресурсів і політичного капіталу, необхідних для досягнення міцного миру»

«Сполучені Штати залишаються зосередженими на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій»

Президент США Дональд Трамп зацікавлений у завершенні війни Росії проти України, тому не бачить простору для військового рішення – лише для дипломатичного. Як передає «Главком», про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє Радіо Свобода.

«Сполучені Штати залишаються зосередженими на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій (в Україні – «Главком»). Тому жодних рішень щодо майбутньої допомоги (в Україні – «Главком») ще не схвалено», – заявив дипломат, відповідаючи на запитання журналіста про можливість постачання Україні американської зброї.

Вітакер також наголосив, що США розраховують на лідерство Європи в питанні надання Україні «ресурсів і політичного капіталу, необхідних для досягнення міцного миру». «Європейці зацікавлені у забезпеченні миру на своєму континенті, а Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе для підтримки цього», – зазначив очільник американської місії при НАТО.

Коментуючи можливість підтримки так званої «коаліції охочих», яку очолюють, зокрема, Велика Британія й Франція і яка має на меті надати Україні гарантії безпеки, Вітакер зауважив, що звернеться до своїх європейських колег «щодо деталей такої місії, а також щодо термінів».

Як відомо, нині Україна отримує від Сполучених Штатів військову допомогу, погоджену за попередньої адміністрації. Також триває обмін розвідданими й забезпечується робота систем Старлінк.

До слова, спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що атака Служби безпеки на російські аеродроми збільшила рівень ризиків у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовця в ефірі Fox News. Йдеться про атаки на російські авіабази, розташовані глибоко в тилу в Сибіру та на крайній півночі Росії, на відстані до 4300 км від фронту. Україна підтвердила, що ціллю були саме аеродроми, з яких РФ запускає ракети по українських містах.

Водночас Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени посилити можливості наземної протиповітряної оборони впʼятеро, аби заповнити прогалину у відповідь на загрозу російської агресії. Як передає «Главком», про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням. Зазначено, що посилення ППО обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 5 червня, адже дискусії відбуваються за зачиненими дверима.