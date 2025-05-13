Пастка для України: експерти про переговори у Стамбулі

Одразу після початку повномасштабного вторгнення України у 2022 році Росія та Україна вже вели переговори у Стамбулі

Викликом України на переговори у Стамбул Володимир Путін намагається заманити Україну у пастку та зберегти можливість переговорів зі США, вважають експерти. Чи вийде у нього?

Президент Росії Володимир Путін проігнорував ідею оголошення 12 травня 30-денного перемир'я, запропоновану європейськими лідерами та українським президентом Володимиром Зеленський. Водночас він запропонував Україні відновити прямі переговори між Києвом та Москвою «без жодних попередніх умов» у Стамбулі 15 травня.

Свій виступ кремлівський правитель поспішно зробив у ніч проти неділі, 11 травня, після того, як у Києві зустрілися президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністри Польщі та Великобританії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), які до того ж провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За результатами зустрічі «коаліції охочих» понад 20 лідерів країн взяли участь у спільному дзвінку, у межах якого закликали країну-агресора Росію до безумовного 30-денного припинення вогню з 12 травня. Україна заявила, що готова до такого припинення вогню.

Путін робить ставку на Трампа

Путіну конче треба було відреагувати на пропозицію України за підтримки «коаліції охочих» щодо припинення вогню, вважає політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Але ця реакція (пропозиція переговорів у Стамбулі. – ред.) – не для нас чи європейських лідерів, а для Дональда Трампа. Тому що почалася гра за увагу Трампа, бо для нього дуже важливо, аби зберігалася перспектива переговорів з Трампом. Якщо б цього не було, жодних переговорів про завершення війни взагалі б не було», – сказав у розмові з DW Фесенко.

Європейські лідери відвідали Київ, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським фото: Kay Nietfeld/dpa

За його словами, Путін поспішав зробити свій хід першим, аби гра пішла за його правилами. Саме тому, за словами експерта, він запропонував для переговорів Стамбул як алюзію на переговори 2022 року одразу після початку повномасштабного вторгнення, де Путін фактично вимагав капітуляції України.

«Це, по суті, за логікою Путіна, має нагадувати, що переговори мають йти на російських умовах», – каже політолог.

Пастка Путіна для України, в яку її заганяє Трамп

За його словами, пропонуючи це, російський президент фактично заманює Україну в пастку. Адже Україна не може відмовитися від переговорів і підтримки США.

«Якщо ми відмовляємось від цієї пропозиції Путіна, тоді ми фактично проти переговорів, нас звинувачуватимуть, що ми не хочемо переговорів, і Путін апелюватиме цим до Трампа. Якщо ми погоджуємося, тоді вже в Стамбулі нам висуватимуть ті ж вимоги, які були у квітні 2022 року – про демілітаризацію, денацифікацію тощо, а також нові вимоги», – сказав Фесенко.

Українські експерти вважають, що офіційному Києву треба зробити все, аби використати пастку, яку підготував для України Путін, на свою користь.

«Треба знайти такий формат переговорів, який би дозволяв участь у цих переговорах, але не можна було б звинуватити Україну там в тому, що нам, мовляв, не вистачає доброї волі на припинення вогню і мир. Треба наполягати на розширенні формату цих переговорів у Стамбулі, оскільки йдеться про безпеку Європи. Хоча Трампу головне, аби можна було скоріше закінчити війну на будь-яких умовах і умити руки», – вважає директор центру суспільних досліджень «Український меридіан» Дмитро Левусь.

Правитель Росії Володимир Путін запропонував прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі без попередніх умов фото: Reuters

Експерти констатують, що Дональд Трамп вже потрапив у добре розставлену Путіним пастку. У своїй соцмережі Truth Social президент США заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.

Що буде далі і чи »прозріє» Трамп щодо Росії?

Довго не роздумуючи, український президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна у Туреччині 15 травня.

«Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна у четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», – написав Зеленський у Telegram.

Віктор Чумак, колишній головний військовий прокурор України (2019-2020), зазначив, що хоча Путін не виконав вимог для переговорів, українській делегації доведеться їхати у Стамбул. Він припускає, що 12 чи 13 травня росіяни «для символізму» можуть влаштувати чергову масовану атаку по Україні, щоб представники української делегації у Стамбулі були «м'якими та піддатливими».

«У Стамбулі запропонують капітулювати, на що ніхто не погодиться, і цей етап виходу на переговори та перемир’я закінчиться», – прогнозує Чумак на своїй сторінці у Facebook.

У переговорах України та Росії у Стамбулі у 2022 році брали участь голови МЗС двох країн – Дмитро Кулеба та Сергій Лавров фото: Turkish Foreign Ministry

Експерт аналітичного центру «Українська призма» Олександр Краєв вважає, що у Стамбул росіяни привезуть ті ж самі наративи та вимоги, що і були до цього. Якщо європейські партнери і США дадуть Україні розуміння майбутнього та підтримку, яка дозволить вкотре відкинути всі російські вимоги, то Києву навіть не доведеться вступати у переговори на умовах Путіна, переконаний він.

Якщо ж партнери відмовлять Києву у підтримці, то йому доведеться вести переговори заради переговорів, аби досягти режиму припинення вогню та зберегти його.

«Якщо росіяни завалять ці перемовини – цілком можливо, що в нього (президента США Трампа. – ред.) вже не буде шляху відступу. Йому доведеться «давити» росіян, бо інакше він виглядатиме слабаком. На даному етапі він забагато поставив на початок цих перемовин і на їхній успіх – і у власному іміджі, і у власній політиці, і навіть економічно. Тому якщо зараз, після потенційного зриву переговорів з боку росіян, доведеться тиснути саме на них – адже Україна весь цей час публічно і відкрито показувала набагато більш продуктивну позицію», – прокоментував DW Краєв.

Лілія Ржеутська