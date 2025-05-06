В Музеї просто неба у Пирогові з'явиться кримськотатарська експозиція
Масштабний проєкт передбачає створення автентичного кримськотатарського поселення
У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові 3 травня розпочали облаштування кримськотатарського простору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву музею.
На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб, встановлено огорожу та висаджено перші рослини – тиси, що є символом українського Криму.
Масштабний проєкт передбачає створення автентичного кримськотатарського поселення, яке включатиме:
- дев'ять кримськотатарських садиб, що представлятимуть різні регіони півострова;
- мечеть;
- медресе – традиційну мусульманську школу;
- характерні для Криму рослини та архітектурні особливості.
Організатори наголошують, що десята садиба буде збудована вже після деокупації Криму.
«Це не просто експозиція. Це – крок до повернення Криму його автохтонному народові», – йдеться у повідомленні музею.
Нагадаємо, Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві, які Музей у Пирогові на законних підставах використовує з 1970-х років.
У 2021 році міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував «відродження» під Києвом Національного музею народної архітектури та побуту України, який у народі називають «Пирогово».
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