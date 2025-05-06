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В Музеї просто неба у Пирогові з'явиться кримськотатарська експозиція

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В Музеї просто неба у Пирогові з'явиться кримськотатарська експозиція
На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook

Масштабний проєкт передбачає створення автентичного кримськотатарського поселення

У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові 3 травня розпочали облаштування кримськотатарського простору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву музею.

На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб, встановлено огорожу та висаджено перші рослини – тиси, що є символом українського Криму.

На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб, встановлено огорожу
На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб, встановлено огорожу
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook
Проєкт передбачає створення автентичного кримськотатарського поселення, яке включатиме дев'ять кримськотатарських садиб, мечеть та медресе
Проєкт передбачає створення автентичного кримськотатарського поселення, яке включатиме дев'ять кримськотатарських садиб, мечеть та медресе
ото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook

Масштабний проєкт передбачає створення автентичного кримськотатарського поселення, яке включатиме:

  • дев'ять кримськотатарських садиб, що представлятимуть різні регіони півострова;
  • мечеть;
  • медресе – традиційну мусульманську школу;
  • характерні для Криму рослини та архітектурні особливості.

Організатори наголошують, що десята садиба буде збудована вже після деокупації Криму.

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Облаштування кримськотатарського простору у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook

«Це не просто експозиція. Це – крок до повернення Криму його автохтонному народові», – йдеться у повідомленні музею. 

Нагадаємо, Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві, які Музей у Пирогові на законних підставах використовує з 1970-х років. 

У 2021 році міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував «відродження» під Києвом Національного музею народної архітектури та побуту України, який у народі називають «Пирогово». 

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Теги: музеї музей рослини Крим Україна

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