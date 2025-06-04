Міністр оборони США проігнорує засідання «Рамштайну»

За словами американських посадовців, він не планує брати участь у заході навіть у форматі відеоконференції

Міністр оборони США Піт Гегсет не братиме участі в черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України (більше відомо, як засідання «Рамштайн»), що відбудеться цього тижня в Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

«Це буде перший випадок, коли лідер американської оборонної сфери пропустить зустріч з моменту створення США Контактної групи з питань оборони України три роки тому», – йдеться у повідомленні.

ABC News пише, що Гегсет повернувся з конференції з національної безпеки в Сінгапурі в неділю та прибуде до Брюсселя лише в середу ввечері, коли зустріч уже завершиться.

За словами американських посадовців, він не планує брати участь у заході навіть у форматі відеоконференції.

«Це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від воєнних зусиль в Україні», – написали в ABC News.

Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») – ініціатива, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України й надавати допомогу. Перша зустріч Контактної групи відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. До Контактної групи «Рамштайн» входять приблизно 50 країн, які надають військову допомогу Україні.

Раніше стало відомо, що нове засідання у форматі «Рамштайн» проведуть у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу.

«У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО», – йдеться у повідомленні.

Перше засідання у цьому форматі відбулося 26 квітня 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України. Його провели на авіабазі НАТО в Німеччині, і саме воно стало стартом для постачання Україні важкого озброєння для протидії агресії РФ.

Відтоді вже відбулося 27 зустрічей у форматі «Рамштайн» за участю України та партнерів.

Нагадаємо, що останнє засідання «Рамштайну» відбулося 11 квітня 2025 року. Під час засідання Контактної групи з питань оборони України було оголошено підтримку Києву у розмірі більше ніж €21 млрд.