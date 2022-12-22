США вивчають три варіанти закінчення війни в Україні – Washington Post

Зеленський вимагає повного відновлення територіальної цілісності української держави

Сполучені Штати розглядають три сценарії завершення війни Росії проти України. Про це пише The Washington Post.

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Перший сценарій передбачає деокупацію всіх захоплених українських територій, включаючи Крим і Донбас. Другий - відведення військ до ліній 2014 року. Третій - повернення всіх земель, але без Криму. Два останні варіанти президент Володимир Зеленський рішуче відкидає і вимагає повного відновлення територіальної цілісності української держави.

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що у Штатів є три моделі завершення війни в Україні. Прихильники кожної з них є в адміністрації Байдена.

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Зокрема, перший варіант – частина мирного плану, запропонованого Зеленським минулого місяця, включає вихід окупантів Росії з усієї території України, включаючи захоплені Крим і Донбас.

Другий варіант – відведення військ до ліній 2014 року.

Третій – повернення територій разом з Донбасом, але без Криму. Зазначається, що президент Володимир Зеленський не підтримує два останніх варіанти і вимагає, щоб окупанти РФ вийшли з усіх українських територій.

У WP пишуть, що Байден під час зустрічі із Зеленським запитав у нього, як це буде виглядати, оскільки зараз «це свого роду академічна дискусія», а жодних ознак Росії до ведення перемовин немає.

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При цьому в статті також зазначено, що Росія не хоче реального припинення вогню, а просуває перемовини, щоб провести перегрупування, навчити нові сили, і «виграти час» після своїх невдач на фронті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

Також президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів. Також під час виступу український лідер заявив, що у наступному 2023 році буде переломний момент у війні з російськими агресор