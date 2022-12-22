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США вивчають три варіанти закінчення війни в Україні – Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США вивчають три варіанти закінчення війни в Україні – Washington Post
Два варіанти Зеленський рішуче відкидає і вимагає повного відновлення територіальної цілісності української держави
фотоз відкритих джерел

Зеленський вимагає повного відновлення територіальної цілісності української держави

Сполучені Штати розглядають три сценарії завершення війни Росії проти України. Про це пише The Washington Post.

Перший сценарій передбачає деокупацію всіх захоплених українських територій, включаючи Крим і Донбас. Другий - відведення військ до ліній 2014 року. Третій - повернення всіх земель, але без Криму. Два останні варіанти президент Володимир Зеленський рішуче відкидає і вимагає повного відновлення територіальної цілісності української держави.

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що у Штатів є три моделі завершення війни в Україні. Прихильники кожної з них є в адміністрації Байдена.

Зокрема, перший варіант – частина мирного плану, запропонованого Зеленським минулого місяця, включає вихід окупантів Росії з усієї території України, включаючи захоплені Крим і Донбас.

Другий варіант – відведення військ до ліній 2014 року. 

Третій – повернення територій разом з Донбасом, але без Криму. Зазначається, що президент Володимир Зеленський не підтримує два останніх варіанти і вимагає, щоб окупанти РФ вийшли з усіх українських територій.

У WP пишуть, що Байден під час зустрічі із Зеленським запитав у нього, як це буде виглядати, оскільки зараз «це свого роду академічна дискусія», а жодних ознак Росії до ведення перемовин немає.

При цьому в статті також зазначено, що Росія не хоче реального припинення вогню, а просуває перемовини, щоб провести перегрупування, навчити нові сили, і «виграти час» після своїх невдач на фронті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Також президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів. Також під час виступу український лідер заявив, що у наступному 2023 році буде переломний момент у війні з російськими агресор

Теги: росія окупанти Донбас США Джозеф Байден війна Володимир Зеленський навчання президент

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