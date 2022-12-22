Зеленський пояснив, як має закінчитися війна в Україні

«Немає ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці нелюди»

Президент Володимир Зеленський заявив, що для досягнення справедливого миру не може бути компромісів щодо територіальної цілісності і суверенітету України. Про це він повідомив під час пресконференції у Білому домі.

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«Для нас для всіх мир по різному справедливий. Для мене, як для президента справедливий мир – це ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше. Відшкодування всіх тих збитків, яких завдала російська агресія», – розповів Зеленський.

Зеленський додав, що для людей, які втратили рідних під час війни справедливий мир стала важливою помста.

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«І чим довше буде йти ця війна, тим більше буде таких батьків, які будуть жити помстою, бо інакшого сенсу у них жити більше немає. І я знаю таких людей. Немає ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці нелюди», – додав гарант.

Разом з тим президент України зазначив, що хотів би відправити меседж президенту Росії Володимиру Путіну про те, що той «більше не суб’єкт цивілізованих людей».

«Який меседж можна (відправити – ред.) йому після того, що він отруїв наше цивільне життя, спокійне життя? І бачить… що після України може піти далі, де раніше була потужна присутність Радянського Союзу. Для чого людині з хворим відношенням до світу, абсолютно неадекватним… для чого йому відправляти меседжі? Він сьогодні повинен бути зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб’єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури й історії його народу, його держави», – пояснив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

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Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

Сергій Шойгу на колегії відомства заявив, що завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення. З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тис. контрактників.