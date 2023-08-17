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США ввели санкції проти деяких ФСБшників, причетних до отруєння Навального

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США ввели санкції проти деяких ФСБшників, причетних до отруєння Навального
фото з відкритих джерел

У російській операції проти Навального брали участь кілька людей, які перебували на місцях як у Томську, так і в Омську, а також оперативники, які координували ситуацію здалеку

Сьогодні, 17 серпня, Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили чотири співробітники ФСБ. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.

«Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вкотре вживає заходів для притягнення уряду Росії до відповідальності за отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального», – йдеться у повідомленні.

Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Брайан Е. Нельсон сказав, що вони в такий спосіб нагадують російському диктатору Володимиру Путіну і його режиму, що є наслідки не лише за ведення жорстокої і неспровокованої війни проти України, а й за порушення прав людини російського народу.

Уряд США вважає, що співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) використовували нервово-паралітичну речовину «Новачок» для отруєння Навального.

Повідомляється, що в російській операції проти Навального брали участь кілька людей, які перебували на місцях як у Томську, так і в Омську, а також оперативники, які координували ситуацію здалеку.

Ці люди співпрацювали, щоб спостерігати за Навальним перед нападом, проникнути в його готельний номер і застосувати хімічну зброю до його особистих речей, а також спробували стерти будь-які докази своєї операції після нападу.

Проти кого саме США запровадили санкції

  • Сьогодні OFAC наклало санкції на:
  • Олексія Олександровича Александрова – співробітник Інституту криміналістики ФСБ;
  • Костянтина Кудрявцева – оперативник Інституту криміналістики ФСБ;
  • Івана Володимировича Осипова – співробітник Інституту криміналістики ФСБ;
  • Володимира Олександровича Паняєва – оперативник ФСБ.

На думку США, вони причетні до отруєння Навального. Вони діяли як агенти посадових осіб уряду Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, Штати запровадили санкції проти компаній, причетних до торгівлі зброєю між Росією і КНДР.

Теги: санкції отруєння політика ФСБ США

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