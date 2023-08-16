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Речниця Байдена зробила дурницю у соцмережі від його імені

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Речниця Байдена зробила дурницю у соцмережі від його імені
Речниця Джо Байдена Карін Жан-П'єр
фото з відкритих джерел

Прессекретарка Байдена випадково опублікувала пост у популярній соцмережі

Речниця Джо Байдена Карін Жан-П'єр знову оскандалилась і помилково опублікувала пост на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter) від імені президента США. Про це пише Washington Examiner.

Жан-П'єр видалила пост менш ніж за 30 хвилин. «Інвестувати в Америку означає інвестувати у всю Америку. Коли я балотувався в президенти, я пообіцяв, що не залишу поза увагою жодну частину країни», – йшлося у повідомленні.

Речниця Байдена зробила дурницю у соцмережі від його імені фото 1

За даними видання, одночасно з публікацією вийшла заява на сторінці американського лідера, в якій йдеться про інвестиції у розмірі трьох мільярдів доларів для вітроенергетики у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки, Джо Байдена оптимістично налаштована стосовно ухвалення Конгресом запиту на надання додаткової допомоги для України на основі двопартійної підтримки, попри те, що представники Республіканської партії в Палаті представників висловлювали сумніви щодо цієї ініціативи. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає CNN.

Речниця Білого дому відзначила, що адміністрація Байдена вдячна за двопартійну підтримку України.

Вона додала, що президент Байден вірить у продовження цієї підтримки, оскільки «впевнений, що ця підтримка буде продовжуватися, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має все необхідне, щоб продовжувати відважно боротися за свою свободу».

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Теги: Адміністрація Президента США інвестиції партії президент прессекретар соцмережі

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