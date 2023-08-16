Речниця Байдена зробила дурницю у соцмережі від його імені

Прессекретарка Байдена випадково опублікувала пост у популярній соцмережі

Речниця Джо Байдена Карін Жан-П'єр знову оскандалилась і помилково опублікувала пост на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter) від імені президента США. Про це пише Washington Examiner.

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Жан-П'єр видалила пост менш ніж за 30 хвилин. «Інвестувати в Америку означає інвестувати у всю Америку. Коли я балотувався в президенти, я пообіцяв, що не залишу поза увагою жодну частину країни», – йшлося у повідомленні.

За даними видання, одночасно з публікацією вийшла заява на сторінці американського лідера, в якій йдеться про інвестиції у розмірі трьох мільярдів доларів для вітроенергетики у Сполучених Штатах.

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Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки, Джо Байдена оптимістично налаштована стосовно ухвалення Конгресом запиту на надання додаткової допомоги для України на основі двопартійної підтримки, попри те, що представники Республіканської партії в Палаті представників висловлювали сумніви щодо цієї ініціативи. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає CNN.

Речниця Білого дому відзначила, що адміністрація Байдена вдячна за двопартійну підтримку України.

Вона додала, що президент Байден вірить у продовження цієї підтримки, оскільки «впевнений, що ця підтримка буде продовжуватися, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має все необхідне, щоб продовжувати відважно боротися за свою свободу».