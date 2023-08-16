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Штати запровадили санкції проти компаній, причетних до торгівлі зброєю між Росією і КНДР

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Штати запровадили санкції проти компаній, причетних до торгівлі зброєю між Росією і КНДР
Компанії допомагали Росії та Північній Кореї торгувати зброєю
фото з відкритих джерел

Обмеження введено для російської компанії «Верус», словацької «Версор» та Defense Engineering із Казахстану

Міністерство фінансів США в середу оголосило про запровадження санкцій проти трьох компаній із Казахстану, Росії та Словенії, які сприяють торгівлі зброєю між Москвою та Пхеньяном. Про це йдеться в заяві відомства.

Санкції запроваджені проти компанії «Дефенс Іінжинірінг» із Казахстану, «Верус» із Росії та «Версор» зі Словаччини. Усі вони пов’язані з громадянином Словаччини Ашотом Мкртичевим, проти якого США ввели обмеження ще у березні.

Мкртичев, зазначав тоді американський Мінфін, вів переговори з посадовцями КНДР та Росії, домовляючись про передання понад двох десятків видів зброї та боєприпасів до Росії в обмін на низку товарів, зокрема сировину та товари, до Північної Кореї. Підсанкційні компанії, як стверджується, є частиною мережі, через яку Мкртичев планував здійснити постачання північнокорейської зброї до РФ.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав військове керівництво країни краще готуватися до можливої війни. 

На сьомому розширеному засіданні 8-го Центрального військового комітету Трудової партії Північної Кореї Кім Чен Ин відправив у відставку старшого генерала збройних сил, начальника Генерального штабу Пак Су Іла. На його місце призначено генерала Рі Йон Гіля.

У Пентагоні заявили, що будь-яка допомога Росії з боку Північної Кореї чи інших країн – це продовження агресії Москви проти України. Зазначимо, за розвідданими США, Росія намагається розширити військове співробітництво з Північною Кореєю і придбати в неї партію снарядів для ведення бойових дій проти України. 

Теги: росія США санкції Казахстан Північна Корея Словенія

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