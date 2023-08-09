Байден попросить Конгрес про додаткове фінансування для України

Запит на екстрене виділення коштів також включатиме допомогу Тайваню

Завтра, 10 серпня, американський президент Джо Байден подасть до Конгресу США запит на додаткове фінансування для України. Про це повідомило Politico.

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Очікується, що вже завтра адміністрація Байдена оприлюднить свій запит на мільярди доларів додаткового фінансування. Кошти підуть на зброю та іншу військову допомогу Україні.

Неназвані джерела видання сповістили, що цей запит на екстрене фінансування також включатиме допомогу Тайваню та гроші для поповнення готівки задля допомоги постраждалим від стихійних лих. При цьому зазначається, що остаточні повноваження щодо конкретних коштів, які запитуються, належить Управлінню бюджету Білого дому.

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Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що Адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом про додаткове фінансування для України. Передбачається, що він буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені.

Також повідомлялося, що США анонсують передачу Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги вже цього тижня.

Раніше Reuters із посиланням на американських посадовців повідомляло, що в Білому домі почався розподіл коштів на допомогу Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.