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Витрачають мільйони: російські олігархи знайшли лазівку до заморожених рахунків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Витрачають мільйони: російські олігархи знайшли лазівку до заморожених рахунків
Британія ввела санкції проти Михайла Фрідмана (у центрі), але дозволила йому зберегти персонал
фото: Bloomberg

Британська система ліцензування, яка була створена після Brexit, підриває санкції

Влада Великої Британії дозволила російським мільярдерам, які потрапили під санкції, витрачати сотні тисяч доларів із заморожених рахунків, зокрема на обслуговуючий персонал, і  оплачувати такі послуги, як приватні кухарі та водії.  Про це пише газета The New York Times.

За даними видання, гроші олігархам, які перебувають під санкціями, видають на підставі ліцензій, які дозволяють користуватися частиною активів із заморожених рахунків. У деяких випадках російським бізнесменам дозволялося витрачати понад мільйон доларів на рік, пише газета.

Минулого року британькі чиновники  надали щонайменше 82 таких винятки олігархам, які нібито «постраждали» від санкцій Великої Битанії, запроваджених у результаті вторгнення Росії в Україну, йдеться у звіті.

Яскравий приклад – олігархи з найближчого оточення Путіна. Один із засновників «Альфа-банку» Михайло Фрідман у перший рік повномасштабної війни в Україні отримав ліцензію на утримання домашнього персоналу, що складається з 19 співробітників. До них входили водії, особисті кухарі, прибиральниці і так далі. Зміст обслуговуючого персоналу протягом десяти місяців коштував Фрідману 300 тисяч фунтів стерлінгів (близько 400 тисяч доларів). Зараз, уточнює видання, ця ліцензія закінчилася, проте бізнесмен, ймовірно, спробує отримати новий дозвіл.

Крім того, Фрідман отримував щомісячну допомогу у розмірі семи тисяч фунтів стерлінгів (близько дев'яти тисяч доларів) для покриття «основних потреб своєї родини».

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Фрідмана становлять $12,2 млрд, і в березні 2022 року Британія запровадила санкції проти нього. У лютому 2022 року ЄС назвав Фрідмана «головним російським фінансистом і помічником найближчого оточення Путіна», коли вніс його до свого списку санкцій.

Колишньому партнеру Фрідмана Петру Авену влада Великої Британії теж  схвалила щомісячну допомогу у розмірі 60 тисяч фунтів стерлінгів ($77 тис.). Більша частина цієї суми – близько $45 тис. – дісталася охоронній компанії, що належить фінансовому директору Авена, якого підозрюють у тому що саме він допомагає олігарху ухилятися від санкцій. Газета зазначає, що залишається незрозумілим, які перевірки проводив уряд перед тим, як схвалити ці запити. 

Співробітники правоохоронних органів, які побажали залишитися анонімними, повідомили The New York Times, що британська система ліцензування, яка була створена після Brexit, підриває санкції.

Видання пише, що в 2022 році влада королівства отримала близько тисячі заявок на видачу ліцензій. До кінця року уряд схвалив менше ста заявок. Видання пише, що багато заявок досі залишаються на розгляді.  Представник казначейства Великої Британії сказав що ліцензії, які дозволяють виплати для «основних потреб», «суворо контролюються».

Михайло Фрідман та Петро Авен потрапили під санкції Євросоюзу у лютому 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни в Україні. Влада ЄС обґрунтувала своє рішення про обмежувальні заходи зв'язками Фрідмана та Авена в російських владних колах. У березні 2022 року санкції проти бізнесменів також запровадила  Велика Британія.

Наразі бізнесмени намагаються оскаржити введені проти них санкції. У липні 2023 року Європейський суд загальної юрисдикції почав розглядати позов Фрідмана, поданий до Ради Євросоюзу через введені проти бізнесмена обмеження. Минулого року в інтерв’ю Bloomberg Фрідман назвав санкції «безпідставними та несправедливими» та сказав, що «не знає, як жити». Один із адвокатів Фрідмана Тьєррі Марембер заявив, що санкції ЄС «зруйнували» життя мільярдера. 

Нагадаємо, російські олігархи з найближчого оточення Путіна Михайло Фрідман та Петро Авен зберігають свій вплив на український Sens-Bank (до грудня 2022 року – Альфа-банк) через болгарського економіста Сімеона Дянкова. На думку економіста Бориса Кушнірука, цей контроль став можливий завдяки активному лобіюванню інтересів фінустанови головою департаменту фінансового моніторингу НБУ Наталії Дегтярьової.

Він посилається на доповідь американського видання BuzzFeed, що базується на інформації колишнього агента британської розвідки МІ-6. Згідно з цими даними, Фрідман та Авен були частиною російської схеми, пов'язаної з впливом на президентські вибори в США у 2016 році. Крім того, обидва посадовці досі неофіційно консультують Путіна, особливо що стосується Сполучених Штатів. Сам Петро Авен публічно вихвалявся, що зустрічається з російським диктатором двічі-тричі на рік.

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Теги: санкції гроші олігархи ліцензія Велика Британія послуги влада Михайло Фрідман бізнесмен

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