Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Євросоюз терміново запровадив нові санкції проти Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз терміново запровадив нові санкції проти Білорусі
Нові обмеження від ЄС допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь
фото з відкритих джерел

Рада ЄС запроваджує додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів

Рада ЄС сьогодні запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Зокрема, нові заходи забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі та допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь.

Ці заходи поширюють заборону експорту до Білорусі низки особливо чутливих товарів та технологій, які сприяють військово-технічному прогресу Білорусі.

Рада ЄС також запроваджує додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів та технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі. Зміни також наводять санкції щодо Білорусі у відповідність до режиму санкцій щодо Росії.

«Ці обмежувальні заходи вводяться в прискореному порядку через терміновість, пов'язану з боротьбою з обходом певних товарів і технологій з високим ступенем конфіденційності», – йдеться у повідомленні.

Раніше видання Politico писало, що санкції Європейського Союзу проти Білорусі стосуватимуться товарів подвійного призначення та авіазапчастин. За словами дипломатів ЄС, новий пакет санкцій включає 38 фізичних і трьох юридичних осіб.

Нагадаємо, Європейський союз запровадив нові санкції проти Росії. Зокрема, за дезінформацію про війну в Україні.

До слова, уряд Японії вів низку санкції проти Росії, що стосуються ввезення авто та запчастин для автомобілів.

Читайте також: Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
Теги: санкції Білорусь Європейський союз зброя війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог починає підтягувати стратегічну авіацію
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
За словами нардепа Дунди, росіяни готові до перманентної війни
«Вони дійсно готові до постійної війни». Нардеп Дунда дав невтішний прогноз щодо Росії
Вчора, 11:57
Уряд спростив процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок
Як Україна захищатиме енергосистему від обстрілів Росії: дані уряду
Вчора, 08:27
Загроза нападу «вагнерівців» на Польщу чи Литву стає реальною?
Росія запросто може атакувати НАТО з Білорусі
31 липня, 09:40
Лідери країн-учасниць ЕКОВАС зібралися на позачерговому саміті
Переворот у Нігері: країни Західної Африки пригрозили повстанцям введенням військ
31 липня, 04:38
Українська армія минулого року потопила флагман флоту РФ – крейсер «Москву»
Україна має знищити російський флот
27 липня, 11:48
European Aluminium радить не поширювати санкції на російський «Русал»
У Європі розглядається лобіювання санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
15 липня, 03:01
Сили оборони продовжують просуватися вперед
Бахмутський напрямок: Сили оборони просуваються, росіяни у пастці (відео)
9 липня, 10:11
На цвинтарі у станиці Бакинській зайнято вже 60% площі
За пів року на цвинтарі «Вагнера» стало майже у 20 разів більше могил (фото)
8 липня, 13:04

Економіка

Євросоюз терміново запровадив нові санкції проти Білорусі
Євросоюз терміново запровадив нові санкції проти Білорусі
Британський концерн завдяки війні в Україні набрав рекордний пакет замовлень
Британський концерн завдяки війні в Україні набрав рекордний пакет замовлень
Боррель пояснив, з якою метою Росія пропонує дешеве зерно країнам півдня
Боррель пояснив, з якою метою Росія пропонує дешеве зерно країнам півдня
Російський рубль удруге впав до історичного мінімуму
Російський рубль удруге впав до історичного мінімуму
Найбільший італійський банк закриває своє представництво в Москві
Найбільший італійський банк закриває своє представництво в Москві
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
31K
Африканська драма. Що відбувається в Нігері
23K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
22K
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
8964
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини
6424
Доки триватиме війна? Німеччина повідомила, скільки у Путіна ще є ресурсу

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту