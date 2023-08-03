Євросоюз терміново запровадив нові санкції проти Білорусі

Нові обмеження від ЄС допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь

Рада ЄС запроваджує додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів

Рада ЄС сьогодні запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

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Зокрема, нові заходи забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі та допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь.

Ці заходи поширюють заборону експорту до Білорусі низки особливо чутливих товарів та технологій, які сприяють військово-технічному прогресу Білорусі.

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Рада ЄС також запроваджує додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів та технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі. Зміни також наводять санкції щодо Білорусі у відповідність до режиму санкцій щодо Росії.

«Ці обмежувальні заходи вводяться в прискореному порядку через терміновість, пов'язану з боротьбою з обходом певних товарів і технологій з високим ступенем конфіденційності», – йдеться у повідомленні.

Раніше видання Politico писало, що санкції Європейського Союзу проти Білорусі стосуватимуться товарів подвійного призначення та авіазапчастин. За словами дипломатів ЄС, новий пакет санкцій включає 38 фізичних і трьох юридичних осіб.

Нагадаємо, Європейський союз запровадив нові санкції проти Росії. Зокрема, за дезінформацію про війну в Україні.

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До слова, уряд Японії вів низку санкції проти Росії, що стосуються ввезення авто та запчастин для автомобілів.