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Google блокує сервіси підсанкційним російським компаніям

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Google блокує сервіси підсанкційним російським компаніям
Офіс Google
фото з відкритих джерел

Google може блокувати російські компанії без попередження

Американська корпорація Google почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace для російських компаній, що перебувають під санкціями США. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела в IT-компаніях.

«Після блокування сервісів співробітники компанії не можуть зайти в корпоративну пошту, скористатися електронним документообігом через Google Docs, майже всі важливі документи та листування залишилися в корпоративному сховищі Google», – каже джерело ромЗМІ.

У розсилці від американської корпорації блокування пояснюється «спам-повідомленнями», зазначило джерело росЗМІ. За його словами, Google продовжить блокувати російські підприємства і може робити це без попередження, що не дозволить компаніям зробити резервне копіювання на альтернативні майданчики.

До цього повідомлялось, що Microsoft припинить продовжувати ліцензії на своє програмне забезпечення російським компаніям після 30 вересня 2023 р. Відповідні листи почали надходити користувачам на пошту. 

Нагадаємо, компанія Google повідомила кількох російських провайдерів телекомунікаційних послуг про розірвання договорів на обслуговування серверів Google Global Cache. Цифровий гігант перестане обслуговувати компанії, що підпали під санкції ЄС і США. РосЗМІ посилаються на два джерела на телекомунікаційному ринку. Про відключення серверів Google також повідомив голова юридичної компанії «Ордерком» Дмитро Галушко. За його інформацією, повідомлення отримали кілька операторів зв'язку, серед них — оренбурзький провайдер «Радіозв'язок» (працює під брендом «Фокус лайф»). Лист провайдеру направила Raiden Unlimited Company (ірландська «дочка» Google), пояснивши, що сервери відключать найближчим часом у зв'язку зі змінами правової практики.

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Теги: росія США Google санкції

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